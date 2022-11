Gezondheidsraad: volumeknoppen in hele land omlaag om gehoorschade te voorkomen

Een jongetje met een geluiddempende koptelefoon tijdens carnaval op de Markt in Den Bosch. Beeld ANP / Rob Engelaar

Omgerekend zou deze stap neerkomen op een halvering van de geluidsenergie die de oren te verwerken krijgen. In de Gezondheidsraad brengen gezaghebbende experts de laatste wetenschappelijke inzichten in kaart. Adviezen van de Gezondheidsraad worden vaak overgenomen door het kabinet.

Aanleiding voor het nieuwste advies is onder meer een Rotterdams onderzoek onder ruim 3.300 kinderen tussen de 9 en 11 jaar. Hieruit blijkt dat een op de zeven al op die leeftijd beginnend gehoorverlies heeft en bijvoorbeeld bepaalde hoge frequenties niet goed kan horen.

Vergelijkend onderzoek over meerdere jaren ontbreekt, maar wetenschappers vrezen dat de brede beschikbaarheid van versterkers en speakers die hard geluid kunnen maken, plus onverstandig gebruik van koptelefoontjes en oortjes, de problemen verergeren. Uit onderzoek in dertig landen blijkt dat bijna de helft van de jongeren risico loopt op blootstelling aan te hoge geluidsniveaus bij feesten en concerten, en een kwart doordat ze hun koptelefoontjes te lang te hard hebben staan.

Tinnitus

Gehoorproblemen ontstaan door schade aan de trilhaartjes die geluidsinformatie doorgeven aan de hersenen. Die haartjes slijten sowieso met het ouder worden, maar raken eerder en extra beschadigd bij blootstelling aan harde muziek of lawaai. De problemen kunnen ontstaan bij een kortdurende piek aan herrie tijdens bijvoorbeeld een concert, maar ook bij langdurige blootstelling.

Beschadigde trilhaartjes geven geen of minder informatie door aan de hersenen of verkeerde informatie, wat zich onder meer kan uiten in een tijdelijke of blijvende piep in het oor (tinnitus). De schade aan de haartjes stapelt zich op gedurende het leven en is niet te repareren. Gehoorverlies kan leiden tot een waaier aan ernstige problemen, van sociale isolatie tot baanverlies.

In eerste instantie kan gehoorverlies ongemerkt zijn. Zo blijkt uit Amerikaans onderzoek van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat een kwart van de mensen die hun eigen gehoor als ‘goed’ of zelfs ‘uitmuntend’ bestempelt, bij een test toch gehoorschade heeft. Waarschijnlijk heeft het brein het slechtere gehoor dan al geaccepteerd als het nieuwe normaal, waardoor mensen zelf de achteruitgang niet direct ervaren.

Bewustwording

Klinisch fysicus-audioloog en tinnitus-expert Dyon Scheijen, niet betrokken bij het Gezondheidsraad-advies, ziet in de kwart eeuw dat hij in het vak zit dat de bewustwording wel de goede kant op gaat. ‘Onder meer beroepsmuzikanten durven het probleem nu bespreekbaar te maken. En flink wat grote festivals en clubs letten beter op de volumeknop en delen oordoppen uit. Dat is ook in hun eigenbelang, want dat publiek moet over dertig jaar ook nog met gezonde oren hun activiteiten kunnen bezoeken.’

In het bereiken van jongeren valt nog wel veel winst te boeken, aldus Scheijen. ‘Als ik voor een klas sta en vraag ‘wie poetst hier elke dag zijn tanden?’ dan gaan alle handen omhoog. Ik zou net zoveel handen willen zien als ik vraag wie er oordoppen in doet op een plek met luide muziek.’