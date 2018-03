Gezondheidsraad: stel hiv-preventiepil beschikbaar aan mannen die seks hebben met andere mannen

Van der Valk ziet een rol voor de overheid voor het verstrekken van prep, ook als mannen er zelf voor kiezen om onbeschermde seks te hebben. 'Het is een soortgelijke discussie als die van de anticonceptiepil in de jaren 80. We doen heel veel dingen in de zorg die gericht zijn op de levensstijl van mensen, en dan is dit een effectieve interventie, zo moet je het zien. Prep is zeer effectief in het voorkomen van hiv en neemt bovendien bij mensen met een hoog risico op hiv een hoop angst weg. Dit is een extra bescherming die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.'



De Gezondheidsraad ziet in prep 'nieuwe kansen op de weg naar een hiv-vrije samenleving. Dat is uiteindelijk het doel, en dat is een groot maatschappelijk goed', zegt een woordvoerder.