Gezondheidsraad: griepprik voor zwangere vrouwen om baby te beschermen

Een zwangere vrouw krijgt een coronavaccin toegediend. De Gezondheidsraad adviseert om zwangere vrouwen voortaan ook een griepprik te geven. Beeld Reuters

Als de aanstaande moeder wordt gevaccineerd, maakt ook haar ongeboren kind antistoffen aan. Daarmee kan de kans op een opname in de eerste levensmaanden worden verkleind. Dat schrijft de Gezondheidsraad maandag in een advies aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

Vaccinatie tegen de griep wordt nu iedere herfst aangeboden aan mensen die een verhoogd risico lopen om na infectie met het griepvirus ernstig ziek te worden. Dat zijn 60-plussers en patiënten met bepaalde aandoeningen zoals hartklachten en diabetes. Na bestudering van het recente wetenschappelijke onderzoek adviseert de Raad om die doelgroep uit te breiden. Naast zuigelingen gaat het om mensen met dementie, mensen met een implanteerbaar gehoorapparaat en mensen met morbide obesitas. Ook patiënten die aan covid longschade hebben overgehouden zouden voor de griepprik in aanmerking moeten komen.

22ste week

Zwangere vrouwen zouden volgens de Gezondheidsraad vanaf de 22ste week van hun zwangerschap een vaccin tegen de griep moeten kunnen krijgen. Onderzoek naar de hoeveelheid antistoffen in navelstrengbloed laat zien dat zij in de tweede fase van de zwangerschap meer antistoffen overbrengen op de foetus. Het terugdringen van het aantal zuigelingen met ernstige griep is niet alleen van belang voor baby’s en hun ouders maar ook voor de overbelaste zorg, schrijft de Raad. Bij een zware griepepidemie is het beddentekort op de ic’s voor pasgeborenen stelselmatig groot en moet soms noodgedwongen worden uitgeweken naar het buitenland. Vaccinatie levert zwangere vrouwen zelf ook een voordeel op: zij hebben een groter risico om met griep in het ziekenhuis te worden opgenomen en kunnen die kans door de griepprik verkleinen.

Ook mensen met een implanteerbaar gehoorapparaat hebben een grotere kans op complicaties als zij het griepvirus oplopen. De griep kan bij hen een middenoorontsteking veroorzaken en die bacteriële infectie kan een hersenvliesontsteking uitlokken. Mensen met dementie worden door de Gezondheidsraad eveneens beschouwd als een medische risicogroep: zij lopen door de griep vaker een longontsteking op, met een grotere kans op overlijden. Veel dementerenden worden overigens al uitgenodigd voor de griepprik omdat ze meestal ouder zijn dan 60.

Morbide obesitas

De vierde nieuwe groep die een uitnodiging zou moeten krijgen voor de griepvaccinatie zijn de mensen met morbide obesitas (een BMI van 40 of hoger). Zij blijken een twee keer zo groot risico te hebben op een ic-opname of overlijden dan mensen zonder overgewicht.

Hoe stevig het griepseizoen dit jaar zal worden is nog onduidelijk. In de winter van 2020-2021 bleef een griepepidemie uit, vermoedelijk als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, schrijft de Raad. Op het zuidelijk halfrond is ook nu het aantal griepgevallen laag en dat is vaak een voorbode van wat ons hier te wachten staat.

Verreweg de meeste mensen die griep oplopen herstellen binnen een paar weken, een klein deel loopt ernstige complicaties op zoals een longontsteking. Tijdens de laatste zware griepepidemie, in de winter van 2017-2018, kregen ongeveer 900 duizend mensen in Nederland de griep en overleden naar schatting 9.500 meer mensen dan normaal.