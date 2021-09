Gezondheidsraad: geen massale derde prik nodig in Nederland, wellicht ‘op den duur’ een bijprikronde

Vaccinatie in NDSM-loods in Amsterdam. Beeld ANP

Dat adviseert de Gezondheidsraad, na weging van het wetenschappelijke bewijs. De vaccins beschermen weliswaar iets minder goed tegen besmetting met de deltavariant, maar tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname is de bescherming onverminderd hoog, stelt de raad.

Iedereen nu oproepen voor een extra prik zou dan ook onnodige onrust geven en de bevolking en de GGD's onnodig belasten, redeneert het adviesorgaan. Wel adviseert de Gezondheidsraad ‘op den duur’ een bijprikronde, als de effectiviteit van de vaccins zou afnemen.

Wanneer zo’n ronde zou zijn, en welke mensen daarvoor precies in aanmerking zouden komen, kan de raad nog niet zeggen. ‘Naar verwachting zullen de groepen die als eerste zijn gevaccineerd in Nederland – te beginnen met de oudsten – ook als eerste in aanmerking komen voor een boostervaccinatie’, aldus de raad.

Kwetsbare mensen

Als minister De Jonge het advies overneemt, zoals valt te verwachten, volgt Nederland de koers van onder meer Duitsland en Frankrijk: alleen een extra prik voor kwetsbare patiënten met een ernstige afweerstoornis bij wie de eerdere vaccins niet goed aanslaan. Volgens eerder onderzoek kan een extra prik bij een deel van hen alsnog zorgen voor bescherming.

De Gezondheidsraad gaat met haar advies in tegen de lijn van onder meer Israël en de Verenigde Staten, die al wel massaal hun bevolking voor de derde keer willen inenten.

Geen bewijs

Gisteren nog maakte een groep experts van onder meer de WHO gehakt van die koers. Er is domweg geen bewijs dat het opnieuw inenten van de gehele bevolking veel ernstige ziekte scheelt, betoogde de groep in vakblad The Lancet. Onder hen, pikant genoeg, twee prominente Amerikanen die nauw betrokken waren bij de goedkeuring van de vaccins in dat land.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep westerse landen vorige maand al op de prikspuit voorlopig op de plank te laten. Tot in elk geval eind september zou men moeten afzien van extra prikken, aldus de WHO. De boosterprikken zouden immers ten koste gaan van landen waar de gezondheidswerkers en de kwetsbare mensen nog niet eens hun eerste dosis hebben gehad, aldus de WHO.