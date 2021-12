Gezondheidsraad adviseert coronavaccinatie voor 5- tot 11-jarigen

Een therapeutische hond houdt een kind gezelschap tijdens haar covidvaccinatie in de Verenigde Staten. Beeld AP

Hoewel het risico op ernstige ziekte voor henzelf minimaal is, kan vaccinatie de indirecte gezondheidsnadelen van de pandemie, zoals sluiting van scholen, verminderen, al is onduidelijk in welke mate. Dat schrijft de Gezondheidsraad vrijdag in een advies aan demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Keuzevrijheid voor ouders staat voorop, drang moet worden vermeden, benadrukt de Raad. De keuze om geen gebruik te maken van het coronavaccin mag niet leiden tot uitsluiting van school of sociale uitsluiting van kinderen.

Bij beslissingen over vaccinaties voor kinderen moeten de belangen van het kind leidend zijn, zo valt te lezen in het internationale Kinderrechtenverdrag. Het terugdringen van virusoverdracht is daarom onvoldoende reden om kinderen te vaccineren. Maar volgens de Raad levert vaccinatie ook voor kinderen voldoende gezondheidswinst op en wegen de voordelen op tegen de nadelen.

Uit onderzoek bij ruim tweeduizend kinderen blijkt dat het vaccin voor 91 procent beschermt tegen coronaklachten. Kanttekening is wel dat het onderzoek is gedaan voordat de zeer besmettelijke omikronvariant opdook.

Gezondheidsschade

Bij de meeste kinderen verloopt een coronabesmetting mild. Slechts een hele kleine groep kinderen krijgt last van ernstige covid of een ernstige ontstekingsreactie in organen (MIS-C), een levensbedreigende complicatie waarvoor soms een ic-opname in het ziekenhuis nodig is. Sinds het begin van de pandemie zijn 103 kinderen en jongeren onder de 19 jaar met MIS-C in het ziekenhuis opgenomen. De Gezondheidsraad schat in dat zonder vaccinatie nog eens 100 tot 150 kinderen onder de 11 jaar MIS-C zullen oplopen. Kinderen kunnen ook last krijgen van longcovid, langdurige klachten na een corona-infectie. Om hoeveel kinderen het gaat is nog niet duidelijk.

Hoewel de kans op een ernstig beloop van corona bij kinderen zeer klein is, kunnen kinderen door de pandemie wel op andere wijze gezondheidsschade oplopen: de sluiting van scholen en sportfaciliteiten kan leiden tot leerachterstanden, een slechtere mentale gezondheid en een achterblijvende sociaal-emotionele ontwikkeling. Lockdowns kunnen bovendien gepaard gaan met toenemende angst en spanningen thuis en dat kan meer kindermishandeling tot gevolg hebben.

De laatste maanden hebben besmettingen onder jonge kinderen de overhand in de golf coronabesmettingen. Afgelopen week werden bijna 36 duizend kinderen onder de 14 jaar positief getest, dat is een kwart van alle opgespoorde infecties. Uit cijfers van het RIVM heeft inmiddels 30 tot 50 procent van de kinderen al een coronabesmetting doorgemaakt.

Tegenover de gezondheidswinst staan relatief weinig nadelen, volgens de Raad. De bijwerkingen van de vaccins beperken zich tot vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Hoewel het vaccin nog maar bij een kleine groep is onderzocht, verwacht de Raad dat zeldzame bijwerkingen beperkt zullen blijven. Er bestaat een heel klein risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier), maar de gevolgen daarvan zijn bij tieners en jongeren niet ernstig, zo blijkt uit onderzoek.

Dosering

Eerder al adviseerde de Gezondheidsraad om de 40.000 kinderen met een kwetsbare gezondheid een coronavaccinatie te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met een aangeboren hartafwijking, of chronische longaandoeningen die een verhoogd risico lopen op een ernstige vorm van covid.

Het Europees Geneesmiddelenbureau keurde op 25 november het kindervaccin van farmaceut Pfizer goed. Kinderen krijgen net als volwassenen twee prikken, maar de dosering is drie keer lager dan bij volwassenen. De afweerreactie van kinderen is sterker, met een lagere dosis maken zij net zoveel antistoffen aan.

Veel andere landen zijn al begonnen met het vaccineren van kinderen of hebben daar plannen voor. Nederlandse kinder- en jeugdartsen scharen zich achter het advies van de Gezondheidsraad. ‘Ouders van kinderen in die leeftijdsgroep zouden zelf de keuze moeten hebben om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren tegen corona’, zei Károly Illy, kinderarts en OMT-lid vrijdag in de Volkskrant.