Gezondheidseconoom Wim Groot: 'Verrast door premieverlaging DWS, maar het is vermoedelijk eenmalig'

Ook opmerkelijk: DSW verlaagt het eigen risico met een tientje. Kan een zorgverzekeraar dat zomaar doen?

Misschien is het tijd om te kijken of we het eigen risico niet op een andere manier moeten vormgeven

Een zorgverzekeraar mag het eigen risico verlagen bij voorkeursaanbieders, aanbieders waar afspraken mee zijn gemaakt. DSW hanteert daarvoor nu een heel ruimte definitie: alle zorgaanbieders die bonafide zijn doen mee. DSW gebruikt de mogelijkheid die de wet biedt.



Oomen wil duidelijk aangeven dat hij het eigen risico te hoog vindt. De discussie hierover is nu natuurlijk heel heftig. Het is misschien tijd om te kijken of we het eigen risico niet op een andere manier moeten vormgeven.



Waar nu veel over wordt gesproken zijn beperkte eigen betalingen. Dat je dus bijvoorbeeld bij elk polikliniekbezoek 25 euro betaalt. Dat is makkelijker te dragen dan in één keer 385 euro en het maakt de zorgkosten ook een stuk transparanter. Als mensen naar een ziekenhuis gaan of medicijnen moeten slikken, weten ze niet hoeveel ze moeten betalen. Als je dat vooraf duidelijk maakt, is het veel duidelijker voor de mensen.