Gezond drinken bestaat tóch niet: ook dat ene glaasje per dag kunt u beter laten staan

1986 Ruud Hermus, hoogleraar voedingsleer in Wageningen en directeur van het TNO-instituut Toxicologie en Voeding, stelt dat matig alcoholgebruik - maximaal vier glazen per dag - een positief effect heeft op de gezondheid en het risico op een hartinfarct verlaagt.



1990 Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerd lanceren de leuze 'Geniet, maar drink met mate'.



2006 De Gezondheidsraad adviseert alcoholgebruik te matigen. Mannen zouden zich moeten beperken tot hooguit twee standaardglazen per dag, volwassen vrouwen tot één standaardglas per dag.



2007 Drie onderzoekers van TNO, onder wie Ruud Hermus, vinden de Gezondheidsraad te streng. Een glaasje meer kan best: drie glazen per dag voor mannen en twee voor vrouwen. Matig alcoholgebruik beschermt vooral mensen van middelbare leeftijd tegen hart- en vaatziekten, stellen zij.



2015 Publicatie van omvangrijk Deens onderzoek, waarin van 13 duizend Deense mannen en vrouwen tussen 1976 en 1988 werd bijgehouden wat ze dronken en wat hun kans was te overlijden aan hart- en vaatziekten. Matige wijndrinkers leefden langer en gezonder dan niet-drinkers en overmatige drinkers en langer dan liefhebbers van bier en sterkedrank.



2015 De Gezondheidsraad adviseert mensen die alcohol drinken zich te beperken tot één glas per dag. Voor bepaalde groepen, zoals jongeren, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger zijn en mensen die medicijnen gebruiken die niet samengaan met alcohol, luidt het advies: geen alcohol.



2017 Volgens Brits onderzoek, gepubliceerd in BMJ, zijn er geen positieve gezondheidseffecten van matig alcoholgebruik. Zelfs matige drinkers lopen verhoogde kans op hersenschade, zoals afname van weefsel in de hippocampus. Vrouwen hebben een verhoogde kans op borstkanker. Voor dit onderzoek zijn honderden Britten dertig jaar lang gevolgd.