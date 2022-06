Gevonden in Engelse rotsen: restanten van een van de grootste roofdieren die ooit in Europa hebben geleefd

Een ‘artist impression’ van de 10 meter grote dinosaurus. Beeld Anthony Hutchings

De wetenschappers, van onder meer de Universiteit van Southampton, vonden samen met de Britse ‘dinojager’ Nick Chase gefossiliseerde botresten van onder meer het bekken en de staart in een rotspartij op het Isle of Wight, een eiland aan de zuidkust van Engeland. De vleesetende dinosaurus zocht zijn maal bij elkaar op de zandplaten en lagunes die het landschap destijds tekenden – er heerste toen een mediterraan klimaat in Engeland. De 125 miljoen jaar oude rotspartij bevat fossiele sporen van een periode waarin de zeespiegel steeg.

Krassen op de botten wijzen erop dat het lichaam van de dino na zijn dood is belaagd door aaseters, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PeerJ Life and Environment. In het bekken zitten gaten waar je een vinger in kunt steken, vermoedelijk veroorzaakt door een soort aasetende kever. ‘Een interessante gedachte dat deze gigantische killer uiteindelijk zelf een maaltijd werd voor gigantische insecten’, aldus Jeremy Lockwood van de Universiteit van Southampton in een begeleidend persbericht.

‘Mooie vondst’

Vorig jaar publiceerde dezelfde onderzoeksgroep een studie naar twee dinoschedels van grote roofdieren op Isle of Wight. Ze zien in de nieuwe vondst een extra aanwijzing dat deze dinofamilie, de spinosauridae, haar oorsprong vindt in wat we nu West-Europa noemen, om zich daarna verder te verspreiden. ‘Een mooie vondst’, zegt paleontoloog Anne Schulp, niet betrokken bij de Engelse studie. ‘Van verschillende vleesetende dino’s kennen we intrigerend grote tanden. Je kon erop wachten dat er ook meer skeletmateriaal gevonden werd.’

De gevonden botten en waar ze zich bevonden in het lichaam van de dino. Beeld University of Southamptom

Schulp vindt het terecht dat de Britse wetenschappers de dino geen officiële wetenschappelijke naam hebben gegeven. ‘Daarvoor zijn meer fossiele overblijfselen nodig.’ Ook in de claim dat het hier een van de grootste roofdieren van Europa betreft, kan hij zich vinden. ‘Kijk, het liefst heb je natuurlijk meer materiaal om zekerheid te hebben over de afmetingen van het dier, zoals een complete staart. Maar ook op basis van een paar botten kun je prima extrapoleren hoe groot het beest geweest moet zijn. Dit was wel duidelijk een enorm exemplaar.’