Gevonden: dino met bizarre, strijdknotsachtige staart

Beeld Mauricio Álvarez

Als Azteekse soldaten ten strijde trokken, deden ze dit vaak met een zogeheten macuahuitl, een soort platte cricketbat, maar dan vol scherpe punten. Het wapen was wat log en zwaar, maar je kon met de platte kant de vijand zo bewusteloos meppen, om de boel vervolgens af te maken met het puntige gedeelte.

Hoe de dino op deze artist impression zijn staart precies gebruikte, is onbekend. Maar dat de onderzoekers zijn strijdknotsvormige staart ook ‘macuahuitl’ noemen, is wel zo toepasselijk. Het dier leefde zo’n 72 tot 75 miljoen jaar geleden in het zuidelijkste puntje van wat we nu Chili noemen.

Gepantserde viervoeters

Wetenschappers van onder meer de universiteit van Chili beschrijven de dino deze week in het tijdschrift Nature. Hij is van de soort ankylosaurus, gepantserde viervoeters met een opvallende knotsvormige staart, al is de staart van de nieuw beschreven Chileense dino wel de bijzonderste van het stel.

Het dier was niet groot, zo’n twee meter van kop tot staartpunt. Mogelijk gebruikte hij zijn staart om soortgenoten te imponeren. Al is er ook wel eens een Tyrannosaurus gevonden met een gebroken scheenbeen die zomaar veroorzaakt kan zijn door een goedgemikte staartzwaai van een ankylosaurus.