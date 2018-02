Gehele verslavingszorg gaat aangifte doen tegen tabaksindustrie wegens 'mishandeling'

Van het verslavingszorgnetwerk maken onder andere acht instellingen voor verslavingszorg deel uit, evenals het Trimbos-instituut en GGZ Nederland.



Met de aangifte van Verslavingskunde Nederland probeert ook de verslavingszorg justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten van Nederland. 'Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen' zegt verslavingsarts en woordvoerder Robert van de Graaf. 'We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle 'dealers' moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt.'



Vorige week besloot al het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Met deze stap sluit het Amsterdamse instituut, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, zich aan bij de lopende strafzaak die advocaat Bénédicte Ficq in 2016 aanspande tegen vier grote tabaksfabrikanten.