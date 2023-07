Geheimzinnige uitbraak vogelgriep bij Poolse katten laat zien: oppassen met voer

Een kat in de schaduw. Beeld Vittorio Zunino Celotto / Getty

Afgelopen week raakten zeker twintig huiskatten besmet met het, ook voor katten, zeer gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1. Geheimzinnig, want de uitbraak vond verspreid over heel Polen plaats, en trof ook katten die nooit buiten komen. Die kunnen dus niet met wilde vogels in aanraking zijn geweest.

Na gesprekken met de baasjes is nu de waarschijnlijke bron aan het licht gekomen, meldt moleculair viroloog Krzysztof Pyrć van het Malopolska Centrum voor Biotechnologie in een verklaring: vers eendenvlees, dat verspreid door heel Polen werd verkocht. Van de vijf geteste vleesmonsters, was er een besmet.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

‘Hoewel niet uitgesloten kan worden dat het virus later in de vleesmonsters is terechtgekomen, is het mogelijk dat het rauwe vlees de infectiebron was', aldus Pyrć, met wetenschappelijke voorzichtigheid.

Aannemelijk en logisch dat het door voer komt, vindt in Rotterdam desgevraagd ook viroloog Thijs Kuiken (Erasmus MC). De griepexpert wijst erop dat er vaker katten en katachtigen besmet raken met vogelgriep. Zo raakte in december nog een Franse kat besmet met het H5N1-virus die vlakbij een eendenboerderij woonde waar de vogelgriep rondging. De kat overleefde het niet.

Rondjes draaien

In Polen is inmiddels zeker de helft van de zieke katten overleden. Een kat met vogelgriep kan koorts krijgen en de eetlust verliezen, maar ook de beruchte neurologische symptomen vertonen die vogels en zoogdieren vaak krijgen als ze besmet zijn met H5N1: desoriëntatie, in rondjes draaien, verwardheid. De kans dat een zieke kat het baasje besmet, acht Kuiken overigens zeer klein.

Niettemin is het belangrijk om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, vindt Kuiken. ‘Mijn zorg is dat er, zo lang we niet weten wat de bron is, nog meer besmettingen kunnen ontstaan. Het is van belang dat we dit gat in de bioveiligheid kunnen dichten.’

Verdachte overlijdens

De uitbraak kwam vorige week aan het licht, toen Poolse virologen het H5N1-virus aantroffen bij negen vrij plotseling verdacht overleden katten. Afgelopen weekeinde ontdekte men het virus bij nog eens zes dieren. Zieke katten doken op van Gdańsk in het noorden, tot Poznań in het westen en Lublin in het oosten.

De onderzoekers roepen nu op om vers vogelvlees bij inspecties ook te testen op vogelgriep. ‘Dat is niet alleen cruciaal vanwege katten, maar ook omdat dit virus een bedreiging vormt voor de mens.’ De Poolse pluimveeindustrie is goed voor bijna 20 procent van de EU-markt. ‘Het is belangrijk om te beseffen wat de gevolgen voor de sector zouden zijn als blijkt dat besmet vlees in Frankrijk, Italië of Duitsland terecht is gekomen', aldus de onderzoekers. Voor zo ver bekend is dat overigens niet het geval.

Thaise tijgers

Uitbraken met katachtigen komen vaker voor, vertelt Kuiken. In 2004 kwamen in Thailand enkele luipaarden en 147 tijgers om nadat H5N1 om zich heen greep in een dierentuin: de dieren werden gevoerd met rauwe kipresten. Twaalf jaar later sloeg een ander gevreesd vogelgriepvirus, H7N2, toe in een kattenopvang in New York. In totaal 45 katten en een dierenarts raakten besmet, een unicum. ‘Dat geeft wel aan dat dit toch wel iets is om je zorgen over te maken’, zegt Kuiken.

Het Poolse team wijst op een voorval dat zes jaar geleden plaatsvond in Duitsland. Bij drie huishoudens raakten toen hobbykippen besmet, zeer waarschijnlijk door het eten van met H5N1 besmet bevroren eendenvlees.