Gegevens van ruim een miljard sterren liggen 'op straat' dankzij ruimtetelescoop Gaia

Gaia werd eind 2013 gelanceerd. Minutieus legt de ruimtetelescoop elk lichtstipje aan de hemel vast, keer op keer, om ook de trage bewegingen van de sterren op te meten. In plaats van een overzichtskaartje uit een zakatlas levert Gaia een gedetailleerde topografische 3D-kaart van het Melkwegstelsel, en dan een waarop je ook de veranderingen in de tijd ziet.



De Gaia-metingen hebben een nauwkeurigheid van een microboogseconde - ongeveer de afmetingen van een euromunt op de maan, gezien vanaf de aarde. Het gaat om een onwaarschijnlijke hoeveelheid meetgegevens. Van 1.692.919.135 sterren zijn posities en helderheid bepaald; van 1.331.909.727 sterren ook afstanden en bewegingen. De nieuwe Gaia-catalogus zou je kunnen zien als de astronomische tegenhanger van het Human Genome Project, waarbij wetenschappers de structuur van het menselijk dna nauwkeurig in kaart brachten.



Ook de sterrenkundigen die nauw bij het Gaia-project zijn betrokken, zoals Helmi en Brown, zijn nog niet met de echte gegevensanalyse in de weer gegaan. Zo is dat ooit afgesproken met de wereldwijde astronomische gemeenschap, om iedereen gelijke kansen te geven om straks bijzondere ontdekkingen te doen. Wel zijn er nu zes vakpublicaties verschenen die een globaal beeld schetsen van de dataset en de nauwkeurigheid van de metingen. 'Daar kwam eigenlijk meteen toch al heel veel uit,' vertelt Helmi, de eerste auteur van een van de zes artikelen. 'Zo heeft Gaia de bewegingen kunnen meten van sterren in naburige sterrenstelsels, en ook van kleine dwergstelsels in de directe omgeving van de Melkweg. Dat was nog nooit eerder gelukt.' Die dwergstelsels blijken niet allemaal in hetzelfde vlak rond te draaien, zoals eerder was gesuggereerd, maar wel in groepen. Voor bepaalde sterrenhopen in de buitendelen van de Melkweg geldt hetzelfde.