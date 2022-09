Gefeliciteerd met uw Gouden Gans: alternatieve wetenschapsprijzen concurreren elkaar de tent uit

Een kunsthistorisch onderzoek naar klysma’s bij maya’s. Een studie naar het hoe en waarom van eenden die in formatie zwemmen. Wie van obscuur onderzoek houdt, kon deze week zijn hart ophalen. Vrijdag werden de alternatieve Nobelprijzen uitgereikt, de zogeheten Ig Nobels. De prijzen gaan naar wetenschappelijk onderzoek dat op de lachspieren werkt, maar ook tot nadenken aanzet. Want deden de maya's vroeger ook al aan darmspoelingen? En zo ja, wat zegt dat over hun rituelen? En die eenden, inderdaad zeg, vinden die bewust of onbewust met elkaar een soort optimum om als groep zo min mogelijk waterweerstand te ervaren tijdens het zwemmen?

Er was een tijd dat sommige wetenschappers van schrik onder hun bureau doken zodra ze hoorden dat hun onderzoek gehonoreerd werd met een Ig Nobel. ‘Heb ík weer, al mijn financieringsaanvragen voor nieuw onderzoek afgewezen, maar wel een prijs voor grootste mafkees ….’ Maar inmiddels heeft de prijs een cultstatus en zetten wetenschappers hem trots op hun cv. Dat de Nederlands/Brits/Russische IG-Nobelwinnaar Andre Geim later de échte Nobelprijs won, zal daarbij zeker hebben geholpen.

Zoals dat gaat met humor: de dosering doet ertoe. Daarom verbaasde het me dat er deze week nóg een persbericht in mijn mailbox viel over een alternatieve wetenschapsprijs. De ‘Golden Goose Awards’ zetten wetenschappers in het zonnetje ‘voor onderzoek dat misschien obscuur of grappig aandoet, of leidde tot onvoorziene uitkomsten, maar desalniettemin tot een doorbraak leidde’.

De Gouden Gans ging afgelopen woensdag onder meer naar wetenschappers die een nu veelgebruikte laserchirurgie voor ogen ontwikkelden. De inspiratie kwam van een afstudeerstudent die per ongeluk zijn oog verwondde met een laser. Ook in de prijzen: een origami-microscoop, deels gemaakt van printpapier en luciferdoosjes. Waarom dat meer dan alleen ludiek is? Omdat hij spotgoedkoop is en het gebruik van microscopen veel toegankelijker maakt. De Foldscope wordt inmiddels al in meer dan 160 landen gebruikt om onder meer ziektes te bestuderen en nepmedicijnen te herkennen.

De Foldscope is een spotgoedkope microscoop.

De Golden Goose Awards bestaan al sinds 2012, maar ik moet bekennen dat ik er nog nooit van had gehoord. En ervaren collega’s op de wetenschapsredactie tot nu toe ook niet. Aan de laureaten ligt het niet. Nog zo’n spectaculaire winnaar van dit jaar: een team wetenschappers dat bouwsteentjes uit slakkengif wist te plukken, om daar vervolgens een krachtige pijnstiller van te brouwen. Dat het onderzoek behalve obscuur klinkend óók een grote maatschappelijke impact moet hebben, is een krachtig element van de prijs.

Vanwaar toch de onbekendheid van de Gouden Ganzen? Dat moet in de timing zitten. Wie reikt er nou ludieke wetenschapsprijzen uit in precies dezelfde week dat ook de Ig Nobels de internationale media bestormen? Dat is alsof de organisatie van de Gouden Kalveren de uitreiking in dezelfde week plant als die van de Oscars. Je ziet direct de redactievergaderingen voor je bij kranten, tv- en radioprogramma’s. ‘Nóg een filmprijs? We doen er maar eentje hoor.’

Dus tip voor de organisatie van de Gouden Gans als ze meer aandacht willen dan één column in een Nederlandse krant: doe het de volgende keer in het voorjaar. Dan is iedereen de afgelopen Ig Nobels allang weer vergeten en roepen ze op alle redacties ‘Wat?! Een Gouden Gans voor een origami-microscoop? Geweldig, doen!’