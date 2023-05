Gefeliciteerd, je bent 23.000.000 minuten oud! Met alternatieve verjaardagen kun je vaker de slingers ophangen

In onze woonkamer hangen nog steeds de slingers van toen onze dochter in februari jarig was. We zitten sindsdien in een verjaardagsluwe periode: tot september is er niemand in ons gezin jarig. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik uit het niets een vrolijk verjaardagskaartje kreeg dat mij erop wees dat ik komende zomer 23.000.000 minuten oud zal worden. En een paar weken later ben ik 16.000 uur oud. Wat feestelijk!

De afzenders van de kaart waren Paul en Tjeu die op alternative-birthday.com een website bouwden waarop je allerlei alternatieve verjaardagen kunt opzoeken. Het is de vrolijkste vorm van alternatieve feiten die ik ken.

Ben je bijvoorbeeld de verjaardag vergeten van iemand die geboren is op 18 april 1977 (ik wilde dat dit een fictief voorbeeld was, sorry Wouter), dan kun je diegene op 18 juli feliciteren met het feit dat hij 555 maanden oud is. Superleuk!

Over de auteur Ionica Smeets is hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden. Ze is wiskundige en schrijft sinds 2009 columns voor de Volkskrant.

Als je dit jaar op 10 juni trouwt, dan kun je volgend jaar nog vóór je eerste trouwdag op 7 juni vieren dat je 31.415.926 seconden getrouwd bent. Ik ben nog een beetje aan het puzzelen welke aantallen er wel en niet op de site genoemd worden. Ik zie honderdtallen dagen, tienduizenden uren, honderdduizenden minuten en miljoenen seconden. Maar ook getallen met de decimalen van pi, herhalende cijfers of oplopende rijtjes. Kortom: er zijn veel alternatieve verjaardagen om te vieren.

Het is interessant wat die verschillende blikken op hetzelfde leven doen. Het zelfhulpboek 4000 weken schrijft: ‘De gemiddelde levensduur van een mens is beledigend kort.’ En die 4000 weken klinken inderdaad als weinig. Twee weken meivakantie? Dat is 0,05 procent van je totale leven. Maar 2.522.880.000 seconden in een leven klinken dan weer als een zee van tijd en mogelijkheden.

Het nadenken over al deze mogelijke indelingen is ook goed voor je schattingsgevoel. Ik had opgezocht dat mijn zoon deze zomer 6.666.666 minuten oud wordt, maar toen ik dit tegen hem vertelde, zei ik per ongeluk uren in plaats van minuten. Mijn zoon rolde met zijn ogen en zei: ‘Dat kan toch helemaal niet? Ik leef twaalf jaar, met 365 dagen per jaar, minder dan 4.500 dagen, keer 24 uur, dat komt nooit in de buurt van zes miljoen. Volgens mij denk jij dat ik 700 jaar oud ben.’ Hij had natuurlijk gelijk (en ik hoop dat hij ook eens zulke slimme dingen gaat opschrijven bij zijn wiskundetoetsen).

Stel dat je stelselmatig honderdtallen dagen, tienduizend uren, honderdduizenden minuten en miljoenen seconden viert. Hoe vaak per jaar kun je dan de slingers ophangen? Honderdtallen dagen heb je drie keer per jaar. Tienduizend uren zijn samen ruim 416 dagen, die heb je minder dan eens per jaar. Honderdduizend minuten zijn iets meer dan 69 dagen, dus die kom je zo’n vijf keer per jaar tegen. En een miljoen seconden zijn minder dan 12 dagen, dus die kom je vaak tegen. Ik begin me af te vragen of er op deze manier met een gezin van vier nog weken zijn dat er níéts te vieren valt. We laten die slingers dus nog maar even hangen.