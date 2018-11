Geen homeknop voor de flinterdunne nieuwe iPad, ontgrendelen gaat middels FaceID

De grootste zichtbare verandering bij de nieuwste generatie iPad Pro’s is het verdwijnen van de homeknop. Dat betekent dunnere randen, dus grotere schermen. De tablets moeten nu met FaceID worden ontgrendeld, wat in alle hoeken prima werkt. Als de hand per ongeluk voor de camera wordt gehouden, geeft de iPad daar netjes een melding van. De Pro komt in twee formaten. Bij de grote 12,9 inch-variant is gekozen voor een even groot scherm als zijn voorganger, maar kleinere buitenafmetingen. Bij de 11 inch-versie is de benadering juist andersom: even grote buitenafmetingen als de voorganger, maar een groter scherm.

Bij de nieuwe iPad Pro is de Apple Pencil altijd opgeladen. Beeld Apple

Welke versie ook wordt gekozen: de tablet is weer dunner geworden en meet slechts 5,9 millimeter. Ook hebben de ontwerpers van Apple gekozen voor een behoorlijk strak design, met rechte randen. Ergens doet het apparaat hiermee denken aan de oude iPhone 4 en 5, volgens velen nog altijd de mooiste iPhones uit de geschiedenis. De strakke randen hebben ook een functie. Ze zijn nodig om daar de eveneens nieuw ontworpen Apple Pencil magnetisch tegenaan te kunnen plakken. Op die manier laadt het pennetje op; een stuk handiger dan de oude methode waarbij de pen in de lengte in de lightning-poort moest worden gestoken. In de praktijk betekent dit dat de pen eigenlijk altijd is opgeladen.

Klein en krachtig

Over de lighning-poort gesproken: de nieuwe iPad heeft nu voor het eerst een usb c-ingang. Deze dient om het apparaat op te laden, maar kan ook gebruikt worden om er externe apparaten aan te hangen, zoals een digitale camera om de foto’s die daarmee genomen te zijn op de iPad te halen en die daar verder te bewerken. Want in dat soort creatieve toepassingen blinkt de iPad echt uit, zeker in combinatie met de Pencil. Apple-topman Tim Cook vergeleek de iPad tijdens de presentatie herhaaldelijk met laptops van de concurrentie: de iPad is volgens Apple krachtiger dan de meeste laptops. De nieuwe chip staat ontegenzeglijk zijn mannetje: ook zware grafische bewerkingen of games verlopen buitengewoon soepeltjes en zonder merkbare vertraging. Maar of de iPad nu ook een laptop kan vervangen? Daar zijn het vermoedelijk toch te verschillende apparaten voor. Écht multitasken gaat nog altijd gemakkelijker op een laptop. De goedkoopste 11 inch-versie kost 899 euro. Wie voor de 12,9-inch gaat met 1 TB geheugen en een Apple Pencil en (heel prettig) opvouwbaar toetsenbord erbij geeft zomaar 2500 euro uit. Voor dat bedrag mag je ook wel de met afstand beste tablet ter wereld maken.