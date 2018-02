Geen bezwaar, wat betekent dat precies? En wat vinden experts van de nieuwe donorwet?

Lege vijver

Kompanje wijst erop dat het vinden van orgaandonoren 'hoe dan ook vissen in een lege vijver blijft'. De kans dat van een geregistreerde donor daadwerkelijk een orgaan wordt gedoneerd is slechts 1 op 200, meldt de Transplantatiestichting. Mensen met bijvoorbeeld uitgezaaide kanker komen niet in aanmerking. Geschikte donoren zijn doorgaans gezonde mensen die plotseling in het ziekenhuis belanden, bijvoorbeeld door een hersenbloeding of een ongeval, en ook in het ziekenhuis overlijden. Kompanje: 'En zelfs bij een hersenbloeding zijn medici steeds beter in staat te voorkomen dat mensen overlijden. Het klinkt cru, maar de donorpreventie in Nederland is door onze goede gezondheidszorg op een hoog niveau. Maar besef wel: die zeldzame geregistreerde in het donorregister waarbij wél orgaandonatie mogelijk is, kan een enorme positieve impact hebben op het leven van een ontvanger. En ook voor nabestaanden is het vaak een troostende gedachte dat een geliefde na de dood zo veel heeft kunnen betekenen voor het leven van anderen.'