Geef ons ook die Spaanse wet: maximaal drie minuten wachten op een helpdeskmedewerker

Binnenkort mogen Spaanse bedrijven bij hun helpdesk consumenten nog maar maximaal drie minuten laten wachten, aldus een nieuwe Spaanse wet. En dan moeten bellers ook nog een persoon aan de lijn krijgen en geen bandje of spraakherkenningsalgoritme dat zo nu en dan óók weleens spraak herkent. Spaanse nutsbedrijven moeten, omdat ze aanbieders zijn van essentiële diensten zoals water, gas en elektriciteit, 24 uur per dag bereikbaar zijn. Nutsbedrijven moeten binnen twee uur reageren op een ingediende klacht, andere bedrijven binnen vijftien dagen.

Ik stel voor dat we die wet hier in Nederland overnemen. Hop, kopietje draaien en importeren (en als we dan toch bezig zijn ook de tapas en de siësta). Ja, met de huidige krappe arbeidsmarkt wordt het heel lastig voor bedrijven om aan deze eisen te voldoen en dat is een beetje waar ik op hoop.

Ik werd ooit door een branchevereniging van klantcontactcentra gevraagd om een presentatie te geven. Ik heb het afgeslagen, omdat ik vooral zou komen zeggen: jullie moeten ernaar streven dat jullie niet bestaan. Hoe beter en gebruiksvriendelijker je dienst of product, hoe beter de uitleg, en hoe meer consumenten dingen op een makkelijke manier zelf online kunnen regelen, des te minder mensen uiteindelijk hoeven te bellen. Zo’n presentatie zou toch zijn als op een congres van schoenmakers komen pleiten voor onverslijtbare zolen, leek me niet echt een succesnummer.

Maar als iedereen die belt binnen drie minuten moet worden geholpen, hebben bedrijven een sterkere prikkel om hun dienst en uitleg ervan écht goed te maken. Als iets geld kost of juist oplevert, zorgen bedrijven doorgaans dat het goed is geregeld. Denk aan het verschil in wachttijd tussen #1 Nieuw abonnement afsluiten en #2 Huidig abonnement stopzetten.

En voordat het in 2011 verplicht werd dat het stopzetten van een abonnement op dezelfde manier moet kunnen als het afsluiten ervan, werd je bij opzeggen standaard langs een arme helpdeskmedewerker geleid die een gescripte riedel moest afdraaien hoe jammer ze het vonden dat je wegging, en of ze je niet nog een betere aanbieding kunnen doen en dat als je toch echt wilde opzeggen dat helaas alleen kon via aangetekende brief, fax of rooksignalen.

Wat zo interessant is aan die Spaanse wet is dat als je als bedrijf gedwongen wordt om bij je helpdesk een hoog kwaliteitsniveau te halen, het interessanter wordt om te zorgen dat er minder mensen bellen en dus om met betere diensten te komen.

Iets waarvan ik overigens hoop dat het ook in die Spaanse wet staat: dat het helpdesknummer duidelijk zichtbaar op de homepage van een bedrijf moet staan. Anders wordt de situatie versterkt die nu al vaak opduikt, dat het vinden van het telefoonnummer door de enorme hoeveelheid tips, wist-je-datjes, instructies, fora, chatbots en YouTube-filmpjes bijna net zo lang duurt als het bellen van de helpdesk zelf.

