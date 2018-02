Gedupeerden die werkten met chroom-6 krijgen vooralsnog geen smartengeld

Advocaat Rob Bedaux, die ongeveer honderd van de oud-werknemers vertegenwoordigt noemt het een 'teleurstellend vonnis'. 'Deze mensen zijn vergiftigd, niet ingelicht over de gevaren en hebben geen medisch onderzoek gekregen. Dat is een onrechtmatige daad.' Bedaux bestrijdt de lezing van de rechtbank dat hij bij de bestuursrechter had moeten zijn. 'Dit valt onder de civiele rechter.' Nu de rechtbank Maastricht anders heeft besloten gaat Bedaux zich beraden op een volgende stap. Of in beroep gaan tegen het vonnis van de rechtbank, of het vonnis volgen en alsnog naar de bestuursrechter.



De ex-werknemers die advocaat Bedaux verdedigt, zaten tussen 1984-2006 op POM-sites (Prepositioned Organizational Material Sets) in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen, Brunssum en Eygelshoven. Zo'n 2500 man werkten daar aan het onderhoud van NAVO-materieel. Er zaten tanks bij die sterk vervuild waren, doordat ze gestraald werden met grit dat het giftige chroom-6 bevatte. Soms moesten werknemers filters van tanks vervangen die tijdens oorlogen in Irak en Afghanistan chemische stoffen tegenhielden. Vaak was er nauwelijks beschermende kleding voorhanden. Bedaux: 'Als gevolg van het vrijkomen van chroom-6 zijn 111 oud-werknemers overleden. Duizend anderen werden ernstig ziek.' Klachten variëren van dagelijkse bloedneuzen tot zware vormen van kanker.

We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben voor alle betrokkenen