Gedachtenlezen met hersengolven: Elon Musk zal het wetenschapsnieuws deze week aandachtig hebben gevolgd

Het leek wel een nieuwskop uit de verre toekomst: Verlamde patiënt leert weer ‘praten’ dankzij hersenelektroden. Toch stond het gewoon deze week in de krant. Hoofdpersoon is een 36-jarige Amerikaanse man die niet meer kan praten sinds een hersenbloeding, maar nog wel helder van geest is. Wetenschappers zetten elektrodes boven op zijn schedel en lazen de hersengolven uit terwijl de man in gedachten letters spelde via het telefoonalfabet. Cool wordt dan Cornelis-Otto-Otto-Lodewijk. Zo kon de man met zijn gedachten spellen en vragen beantwoorden.

Natuurlijk, de techniek is nog geen plug & play op het niveau van Star Trek. Het schrijftempo is zo’n dertig letters per minuut, de software schat 1 op de 16 letters verkeerd in, je moet een hele desktopcomputer met je meezeulen. Maar het is wel een sprong vooruit vergeleken met waar wetenschappers nog niet zo heel lang geleden stonden. Die sprong is niet alleen te danken aan kleinere en nauwkeurige elektroden, maar vooral aan de groeiende kracht van kunstmatige intelligentie die razendsnel leert hoe het complexe patronen in het brein moet duiden.

Nuttige toepassingen voor dit soort technieken zijn er legio. Zo slaagde een Brits/Belgisch team van wetenschappers er in 2006 al in om een patiënt in schijnbaar vegetatieve toestand weer met de buitenwereld te laten communiceren. Ze legden haar uit dat ze ‘ja’ kon antwoorden door zich in te beelden dat ze tennis speelde, en ‘nee’ door te visualiseren dat ze door haar huis liep. Doordat bij beide activiteiten een piek aan prikkels ontstaat in een ander deel van het brein, zijn zo ‘ja’ en ‘nee’ van elkaar te onderscheiden.

Op een stroom vragen als ‘Is je vaders naam Thomas?’, ‘Heb je broers?’, ‘Heb je zussen?’ volgden correcte antwoorden bij meerdere patiënten. Oftewel: ze konden duidelijk nog communiceren. En hoe stroperig die communicatie ook gaat, voor een patiënt is die natuurlijk cruciaal. Ineens kun je weer van alles, van duidelijk maken dat je pijn hebt of niet lekker ligt, tot een gesprek voeren met geliefden.

Toch is het ook belangrijk oog te houden voor de mogelijke schaduwkant. Zo zal Elon Musk het wetenschapsnieuws van deze week aandachtig gevolgd hebben. De techmiljardair maakt er immers geen geheim van dat hij chips in hersenen wil implanteren om mensen te kunnen ‘upgraden’. In één klap vloeiend Chinees spreken? Gedachten naar elkaar overstralen? Het lijkt hem allemaal fantastisch en hij richtte er al het bedrijf Neuralink voor op.

Een ontwikkeling waarbij er direct duizend alarmbellen klinken in mijn brein. Want in hoeverre zijn je gedachten nog van jezelf, als ze ergens in een cloud worden geüpload? En hoe vaag wordt de grens tussen denken, zeggen en handelen als dit soort technieken echt doorbreken? Staat de politie bij me voor de deur als ik in een boze bui bij een zondagsrijder denk ‘ik schop je helemaal verrot’? Of wat als ik dat helemaal niet denk, maar de computer het wel zo interpreteert? Kan een hacker via mijn hersengolven mijn wachtwoorden uitlezen?

Hersenwetenschappers denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, omdat de hersenen zo complex zijn. Maar toch, we zitten al op 30 letters per minuut gedachtenlezen. En reken maar dat Elon Musk en zijn vrienden al brainstormen over de volgende stap.