Gebouwen brengen herinneringen extra helder en levendig terug, maar wat als die plek verdwijnt?

Vanmiddag gaan we ons huis in Delft overdragen aan de nieuwe eigenaren. Dit moment zat er al een tijdje aan te komen, sinds we besloten om terug te gaan naar Zweden, naar het plattelandsgehucht waar we eerder een jaar woonden. Ik ga het missen, dit heerlijke huis waarvan we dachten dat we er op ons 80ste horizontaal uit zouden worden gedragen. Ik loop een laatste rondje. Door het huis, maar ook door de herinneringen die we hier hebben gemaakt.

Plekken zijn een extern geheugen. Ik merk het elke keer als ik Julianadorp binnenrijd, waar ik ben opgegroeid. Dan voel ik toen mijn lijf in stromen. Nadat ik mijn middelbare school had verlaten, heb ik er nog een enkele keer rondgelopen. Omdat ik de gasbrander terug moest brengen die ik voor mijn eindexamen handvaardigheid had geleend. En met een reünie. Meteen kwamen er gevoelens en herinneringen naar boven. Gebouwen brengen herinneringen extra helder en levendig terug. En kunnen zelfs specifieke herinneringen losmaken.

Voor de documentaire Erfenis van een verzetsheld van Geertjan Lassche bouwden de makers een replica van de boerenwoonkeuken van het gezin van de Drentse verzetsman Johannes Post. In die setting, die ze samen met de kinderen van het gezin reconstrueerden, voerden ze de interviews uit. Eenzelfde techniek passen gebruiksonderzoekers toe bij veldonderzoek en gebruikstesten: door mensen in de context van gebruik te interviewen komt er meer los.

Maar wat als de plek verdwijnt? Mijn middelbare school is gesloopt. De herinneringen die in die stenen besloten lagen, daar kan ik niet meer (goed) bij. Het externe geheugen is gewist. ‘Het treurigste gevoel dat ik ken, is de weg kennen in een huis dat niet meer bestaat’, schreef Rudy Kousbroek.

Het huis dat wij nu verlaten bestaat straks nog wel. Toch zal ik niet meer in onze slaapkamer staan en in gedachten de nogal laat verschenen verloskundige horen zeggen: ‘Ik denk niet dat we nog naar het ziekenhuis gaan.’ Ik zal me herinneren, maar niet herbeleven hoe de jongens elke avond klierend de trap op gingen naar hun slaapkamers. Hoogstens kan ik een keer midden in de nacht mijn auto voor de deur parkeren en voelen hoe dat was, laat thuiskomen na een optreden.

Mijn oudste zoon wilde een clausule in het koopcontract opnemen die hem het recht gaf om te allen tijde in ons oude huis te mogen kijken. Dat is uiteindelijk niet juridisch hard gemaakt, maar de nieuwe bewoners hebben laten weten dat we altijd welkom zijn. Ik heb mijn zoon geprobeerd erop voor te bereiden dat dat waarschijnlijk niet hetzelfde zal voelen als toen we er zelf woonden. Het is hetzelfde huis, maar omdat het nu van andere mensen is, is het een andere plek. Gelukkig zijn er genoeg herinneringen die ook zonder huis mee gaan naar Zweden, onze nieuwe plek.

