Gaslek in de bodem van Oost-Drenthe, grondwater bij Sleen bevat methaan

Ongeluk

De vondst van het lekkende aardgasveld in Sleen was geen toeval, benadrukt aardwetenschapper Gilian Schout van de Universiteit Utrecht, hoofdauteur van het PNAS-artikel. 'We waren gericht op zoek naar lekkages, ook bij natuurlijke breuken en voormalige boorputten.'



De zoektocht naar geschikte locaties om bijvoorbeeld CO2 of afvalwater in de bodem op te slaan is in volle gang, en dan het van belang te weten of er zwakke plekken zijn om in de gaten te houden, legt hij uit. 'Als er methaan kan weglekken, kunnen er in principe ook andere gassen en vloeistoffen doorheen.'



Het gasveld bij Sleen was een logische plek om in dit onderzoek mee te nemen. In februari 1965 ging het hier bij een gasboring faliekant mis. De hoge druk in het gasveld veroorzaakte een explosie waarbij drijfzand ontstond, en de gehele 50 meter hoge boortoren in de bodem verdween. Een paar maanden lang spoot een mengsel van aardgas, modder en stenen uit de grond omhoog, pas daarna had de NAM de situatie weer onder controle.



Dat er nog altijd aardgas lekt, blijkt uit de chemische signatuur van het methaan in het grondwater - die is namelijk hetzelfde als de samenstelling van het methaan uit het gasveld van Sleen. Wel wordt het methaan in het grondwater afgebroken, ontdekten de onderzoekers. De methaanconcentratie neemt snel af naarmate de afstand tot de rampplek groter wordt.



Andere lekkages dan die bij Sleen hebben de onderzoekers in Nederland vooralsnog niet aangetroffen.