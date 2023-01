Gaat het echt zó slecht met de spermakwaliteit?

Een spermacel. De kwaliteit van zaadcellen is mogelijk belangrijker dan de hoeveelheid. Beeld Getty

Met de mannelijke vruchtbaarheid gaat het niet al te best, berichtte Nieuwsuur begin deze week. Mannen produceren volgens sommige experts zo weinig spermacellen, dat er zelfs sprake is van een ‘sperma-dip’.

De boosdoeners zijn volgens een recente studie vervuilende plastics en andere stoffen die mannelijke hormonen verstoren. Daardoor is sinds de jaren zeventig de spermaconcentratie zowat gehalveerd van 90 miljoen cellen naar zo’n 50 miljoen, zo concludeert de Israëlische onderzoeker Hagai Levine. Op televisie spreekt hij van een ‘dramatische daling’ die sinds het jaar 2000 versnelt.

Er is wel degelijk íéts aan de hand, blijkt uit een rondgang bij voortplantingsexperts. Tegelijkertijd twijfelen veel van hen of het wel zo erg gesteld is met de spermakwaliteit. ‘Hoewel ik vind dat je dit soort signalen serieus moet nemen, is paniek niet nodig’, zegt vruchtbaarheidsonderzoeker Sebastiaan Mastenbroek van het Amsterdam UMC.

Een eerste geruststelling: een scheut sperma bevat nog altijd gemiddeld 50 miljoen zaadcellen per milliliter. ‘Dat ligt nog ruim in de vruchtbare regio’, zegt uroloog Gert Dohle aan het Erasmus MC. ‘Er is mogelijk pas een probleem als je onder de 15 miljoen komt. Dan wordt het moeilijker om een bevruchting tot stand te brengen.’ Maar, waarschuwt Dohle, het kan wel zo zijn dat tegenwoordig meer mannen tegen die ondergrens aan zitten dan vroeger.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de kwaliteit van de zaadcellen misschien belangrijker is dan met hoeveel ze zijn, zegt Nel Roeleveld, voortplantingsepidemioloog aan het Radboud UMC. ‘Eigenlijk wil je weten hoe het is gesteld met de motiliteit, dat is hoe goed zaadcellen zwemmen, en de morfologie, hoe gezond ze eruitzien. Maar niemand heeft nog goed onderzocht of het daar nu slechter mee gaat dan vroeger.’

Spermacellen tellen is makkelijker en dat is precies wat wetenschappers de afgelopen vijftig jaar duizenden keren hebben gedaan. Op zijn beurt heeft Hagai Levine met zijn nieuwe onderzoek zulke studies op een rij gezet in een meta-analyse. ‘Wat mij betreft doen ze hier alles goed wat ze goed kunnen doen’, zegt Roeleveld. ‘Zo hebben ze alleen studies gekozen met de juiste teltechniek, met steekproeven van zo willekeurig mogelijke groepen mannen.’

Een slag om de arm

Anderen, zoals Mastenbroek, houden een slag om de arm. Een probleem is dat van de meegenomen studies de spermaconcentratie enorm wisselt tussen sommige gebieden en landen. Dat betekent dat veel steekproeven niet vergelijkbaar zijn, schreef een kritisch Frans onderzoeksteam afgelopen jaar in Nature Reviews Urology over een eerdere poging van Levine. Dat probleem is er met de nieuwe studie nog steeds, mailt de Deense emeritus voortplantingshoogleraar Jens-Peter Bonde in een reactie.

Maar dat er ondanks die enorme verschillen toch een dalende lijn te ontdekken valt, zou erop kunnen wijzen dat er een echte daling gaande is, zegt medisch statisticus Maarten van Smeden van het UMC Utrecht, die niet is betrokken bij dit type onderzoek. Al valt met zulke uiteenlopende steekproeven volgens hem niet te zeggen hoe sterk de daling precies zou zijn, laat staan hoe ernstig.

Extra kritisch is de andrologiehoogleraar Allan Pacey van de Universiteit van Sheffield. Hij gelooft niet dat overtuigend is aangetoond dat de spermaconcentraties wereldwijd dalen, schrijft hij op Science Media Centre. Het kan ook zo zijn dat laboratoria wereldwijd pas de laatste jaren consistenter zijn geworden in de tellingen van spermacellen. Beginnende laboranten en studenten overschatten de spermaconcentratie vaak enorm, zegt Pacey. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een studie van Daniel Franken in het blad Male Factor: na een training gaan sommige schattingen van de spermaconcentratie met wel 100 miljoen cellen per milliliter omlaag.

Het zou inderdaad kunnen dat spermaconcentraties vroeger werden overschat, zegt Mastenbroek. Veertig jaar geleden telde elk lab op zijn eigen manier, legt hij uit. ‘Pas later zijn laboratoria elkaars tellingen systematisch gaan controleren. Ik zou niet durven zeggen of dit de daling kan verklaren. Dat zou je ook moeten onderzoeken.’

Idealiter, zegt uroloog-androloog Kathleen D’Hauwers van het Radboud UMC, herhaalt één onderzoekscentrum om de zoveel jaar een spermasteekproef met duizenden jonge mannen. In Zweden, Denemarken en Finland controleerden laboratoria op die manier de spermaconcentratie van dienstplichtige mannen. In een enkele studie blijken nieuwe dienstplichtigen minder spermacellen te produceren dan hun voorgangers, maar in andere studies bleef het aantal gelijk of steeg het zelfs. Een gemengd beeld dus.

Hormoonverstorende plastics

Wachten op betere onderzoeksgegevens kan, maar dat zal jaren duren. Het is volgens uroloog Dohle nu al aannemelijk genoeg dat de vruchtbaarheid van mannen – én vrouwen – gevoelig is voor hormoonverstorende stoffen.

In het Generation R-onderzoek van het Erasmus MC, waarvoor Dohle samen met andere onderzoekers kinderen volgde van de baarmoeder tot in de latere jeugd, beginnen jongens wier moeders meer zijn blootgesteld aan hormoonverstorende plastics, zoals bisfenol-A uit plastic drinkbekers en eetbakjes, gemiddeld eerder aan de puberteit. Dohle nuanceert meteen dat dat geen link met de spermaconcentratie bewijst, maar de kans is er wel.

Ongeacht de discussie is het niet zo dat vruchtbaarheidsklinieken een opmerkelijke stijging zien van onvruchtbare mannen. Wat ook telt is een gezonde leefstijl, zegt D’Hauwers. ‘Je hoeft niet veganistisch te leven of elke druppel alcohol te laten staan. Maar beweeg voldoende, rook niet en volg de belangrijkste gezondheidsadviezen op. Dat heb je zelf in de hand.’