Forse daling aantal doden door meningokokkenvirus na actieve vaccinatiecampagne

Ongeveer 16.000 jongeren ontvingen in de Rai tijdens de inentactie tegen meningokokken een vaccinatie tegen de ziekte. Beeld ANP

Meningokokkenziekte wordt veroorzaakt door de meningokok, een bacterie die zich nestelt in de neus- en keelholte. Elk gezond mens kan drager zijn: in de meeste gevallen zonder ernstige gevolgen. Pas als de bacterie verder het lichaam binnendringt en in de bloedbaan komt, kan het leiden tot een bloedvergiftiging of een hersenvliesontsteking. Vanwege het snelle verloop van de ziekte na de besmetting, zijn artsen vaak te laat met de juiste diagnose.

Sinds oktober 2015 steeg in Nederland het aantal patiënten met meningokokken type W. De eens zo zeldzame bacterie rukte op en kostte, naast kwetsbare doelgroepen zoals peuters en ouderen, met name jongeren het leven. De bacterie verspreidt zich namelijk via direct contact, zoals zoenen, meeroken of uit hetzelfde glas drinken. In 2018 zagen artsen bij 103 patiënten een meningokokkenbesmetting, waarvan er 23 overleden. In de eerste helft van dit jaar zijn er 39 patiënten gemeld, waarvan er 5 overleden.

Vaccinatiecampagne

‘Een flinke daling,’ stelt Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM, al houdt hij ook een slag om de arm. Of sprake is van een blijvende, dalende trend, moet nog blijken. ‘Het jaar is natuurlijk nog niet om.’

Een verband met de hoge vaccinatieopkomst ligt echter voor de hand. Zo lieten een half miljoen 13- en 14-jarigen zich in maart en april dit jaar vaccineren met het MenACWY-vaccin, die de ingeënte met één vaccin beschermt tegen de meest voorkomende soorten meningokokken. Het landelijke opkomstpercentage was 83 procent, maar jongeren die zich onafhankelijk van de oproep hebben laten inenten zijn hierbij niet meegerekend. ‘De kans is dus groot dat het landelijk percentage nog hoger ligt,’ aldus Wychgel. Jongeren die zich niet hebben laten inenten, krijgen een tweede oproep.