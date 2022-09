Filantropie is een stuk minder sympathiek als het ook een slimme manier van belasting ontwijken is

Hoppa! Yvon Chouinard, oprichter van het outdoorkledingmerk Patagonia, ‘geeft zijn bedrijf aan het klimaat’. Met een sympathieke constructie steekt hij zijn familieaandelen in twee fondsen ‘om de planeet te redden’. Die fondsen gaan zo’n 100 miljoen euro per jaar uitkeren aan projecten die natuur en biodiversiteit beschermen. 100 miljoen! Hoogleraar filantropie René Bekkers bleek iets minder onder de indruk van dit bedrag: ‘Vergeleken met de 374 miljoen euro (in 2020) van de Postcode Loterij in Nederland, is 100 miljoen euro niet uitzonderlijk veel.’ Maar het geld van de Postcode Loterij komt dan wel weer van een heleboel losse donateurs en gaat ook naar een heleboel verschillende soorten goede doelen.

Hoeveel is 100 miljoen nu eigenlijk? In de week van Prinsjesdag vliegen dit soort grote bedragen door de lucht en ik vind het altijd fijn om zulke bedragen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je kunt met 100 miljoen een jaar lang voor alle huishoudens in Heerlen hun energierekening met 200 euro per maand verlagen. Je hebt aan de andere kant maar liefst 170 keer 100 miljoen euro nodig voor het herstelpakket voor de koopkracht dat het kabinet dinsdag presenteerde. Met 100 miljoen euro kun je voor iedere Nederlander een Donald Duck-pocket kopen. Je kunt Deloitte er iets meer dan 16 rapporten over de mondkapjesdeal van laten maken. Met 100 miljoen kun je jezelf ‘gillend rijk’ noemen.

En dat bedrag gaat dus jaarlijks vanuit Patagonia via fondsen naar biodiversiteit en natuur. Heel sympathiek. Laatst sprak ik met een vriend over hoe jammer ik het vond dat Nederlandse miljardairs niet vaker zoiets doen. In Duitsland leerde ik dit jaar de Klaus Tschira-stichting kennen, opgericht door de inmiddels overleden natuurkundige Tschira die steenrijk werd met softwarebedrijf SAP. De stichting geeft jaarlijks ettelijke miljoenen aan projecten die de exacte vakken stimuleren. Complete universiteitsgebouwen, instituten, allerlei congressen en mooie projecten worden door de stichting betaald. (Hier denk ik graag aan als ik weer eens worstel met het niet per se heel gebruiksvriendelijke SAP-systeem van mijn universiteit.)

De vriend aan wie ik dit vertelde was een stuk minder onder de indruk. Was dit niet enorm ondemocratisch? Waarom zou een stichting over dit soort dingen moeten beslissen, zou dat niet veel beter van gemeenschapsgeld betaald kunnen worden?

Ik dacht terug aan de inmiddels legendarische speech van Rutger Bregman op het World Economic Forum in Davos in 2019. Bij een paneldiscussie over vermogensongelijkheid raasde hij tegen de allerrijksten: ‘Houd eens op met praten over filantropie, ga het eens hebben over belasting. We kunnen Bono nog wel een keer uitnodigen, maar we moeten praten over belasting. (…) Belasting, belasting, belasting. De rest is volgens mij allemaal bullshit.’

Filantropie is ook gelijk een stuk minder sympathiek als het tegelijk een slimme manier van belastingontwijking is. Ik was dan ook een beetje teleurgesteld toen ik bij Bloomberg las dat Yvon Chouinard van Patagonia met zijn sympathieke constructie blijkbaar een belastingaanslag van 700 miljoen euro voorkomt.

Ik geloof dat mijn vriend en Rutger Bregman (in willekeurige volgorde) gelijk hebben. Liefdadigheid lijkt aardig, maar het is niet erg democratisch.