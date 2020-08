Fietsroute naar school soms kilometers korter dan met de auto

Leerlingen van basisschool OBS De Notenkraker op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Beeld ANP

Het goede nieuws: zo’n 70 procent van de scholieren op de basisschool gaat nog altijd met de fiets naar school. De rest van de kinderen loopt, of wordt gebracht met de auto. Vanwege de korte afstanden gebruiken basisscholieren zelden het openbaar vervoer.

Het inkomen van de ouders heeft invloed op het fietsgedrag. Er is een aanzienlijke groep kinderen die geen mogelijkheid heeft om met de fiets te reizen. Door geldgebrek thuis heeft 12 procent van deze scholieren in sommige achterstandswijken geen fiets.

Andersom gebruiken ouders in wijken met hogere gemiddelde inkomens vaker de auto, vooral omdat ze na het afzetten van de kinderen doorrijden naar het werk. Of hierin verandering komt door het thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen, is niet bekend.

Wie dichtbij woont, gaat in de regel lopend naar school. Slechts een klein deel van de scholieren komt met de auto. Hoe verder weg een scholier woont, hoe sneller ouders de auto gebruiken. Daartoe zijn ze minder geneigd als de fietsroute naar school in hun gemeente korter is dan de reis per auto.

Fietsers hoeven vaak minder ver te reizen dan ouders die hun kroost met de auto naar de basisschool brengen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS en de Fietsersbond. Wie met de fiets naar school gaat, is gemiddeld 600 meter onderweg, terwijl de automobilist door afgesloten straten of ontbrekende wegen vaak moet omrijden. Op landelijke schaal scheelt dat gemiddeld 100 meter. De populairste fietsafstand ligt tussen de 500 meter en zo’n 2 kilometer. Bij langere afstanden kiezen ouders vaker voor de auto.

Wie in grote steden als Amsterdam, Den Haag of Haarlem woont, hoeft gemiddeld maar 400 meter te fietsen. In landelijke gebieden zijn de afstanden logischerwijs groter. Wie in Baarle-Nassau naar school moet, is gemiddeld anderhalve kilometer aan het trappen.

Bij langere afstanden wordt een auto natuurlijk aantrekkelijker voor ouders, zeker als het regent en de dagen korter worden. Wie dan nog blijft fietsen, kan een extra opsteker wel gebruiken. Kinderen in Eemnes zijn bijvoorbeeld 400 meter minder onderweg met de fiets dan met de auto. In Lelystad hangt de afstand af van de plek waar je woont. Wie in Villapark Hollandse Hout woont, is met de fiets bijna 2 kilometer minder kwijt. Scholieren in Warande Noord moeten gemiddeld met de fiets juist bijna een kilometer omrijden. In dat geval is de keuze van ouders voor de auto wel erg aanlokkelijk.