Fel wetenschappelijk debat: was de T. rex een drie-eenheid van keizer, koning en koningin?

Robotinstallatie van een Tyrannosaurus rex in Hongkong. Beeld Reuters

Afgelopen februari ging een schokgolf door de paleontologie: onderzoekers ontwaarden in de fossielen van de T. rex drie verschillende diersoorten in plaats van één. Ze stelden ook meteen nieuwe namen voor. Een oudere soort doopten ze Tyrannosaurus imperator: de keizer. Deze werd opgevolgd door een zwaar gebouwde variant, T. rex (koning), en een slankere, T. regina (koningin). Tijd om wereldwijd de museumbordjes aan te passen?

Niet zo snel, reageerden andere paleontologen direct. In Evolutionary Biology, hetzelfde vakblad waarin de oorspronkelijke studie stond, weerlegt een aantal van hen nu uitgebreid de argumenten. Ze maken duidelijk dat zelfs over de beroemdste dinosaurussen nog veel onduidelijk is: dieren van tientallen miljoenen jaren geleden bestuderen op basis van weinig meer dan droge botten is nou eenmaal niet eenvoudig.

Dijbenen

Dat er drie soorten zouden zijn geweest, is voor een belangrijk deel gebaseerd op verschillen in de dikte van de dijbenen en de verhouding tussen de breedte van de tweede en derde tand. Maar volgens het nieuwe onderzoek zijn deze verschillen niet duidelijk genoeg om van meerdere soorten te spreken.

Zo analyseerden ze de botten van meer dan honderd soorten vogels, om te kijken of de variatie in dijbenen van de dino’s echt zo opmerkelijk is. Binnen sommige vogelsoorten bleek deze variatie drie keer groter dan die van T. rex. Ook waren tanden in de dinokaken in meerdere gevallen afgebroken of afwezig, wat de metingen kan verstoren.

De onderzoekers wijzen er verder op dat sommige exemplaren niet tot een van de nieuwe voorgestelde soorten kunnen worden gerekend, omdat ze eigenschappen hebben van meerdere tegelijkertijd. Bovendien zijn er fossielen van minder dan veertig individuen geanalyseerd en dat is gezien de subtiele verschillen te weinig om te spreken van meerdere soorten, schrijven ze.

Andere soorten

Charles Marshall, paleontoloog aan de Universiteit van Californië en niet betrokken bij een van beide studies, vindt dat de bodem onder de these van de drie soorten geheel is weggeslagen. Er moeten eerst maar duidelijkere verschillen tussen de skeletten worden aangetoond, meent hij.

Ook Philip Currie, paleontoloog aan de Universiteit van Albert in Canada, vindt de tegenargumenten overtuigend. Wel blijft het knagen dat de ene T. rex duidelijk anders gebouwd was dan de andere, mailt hij. Alleen zijn hier ook andere verklaringen voor mogelijk, zoals verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, of ondersoorten die op andere plekken leefden. ‘Ik ben er niet zeker van dat we ooit kunnen bewijzen dat er meer dan één soort was.’

Een vondst van meerdere verwante T. rexen bij elkaar, tegelijk begraven door een aardverschuiving bijvoorbeeld, zou uitsluitsel kunnen bieden. ‘Dit is niet onmogelijk, want we hebben al plekken gevonden waar andere tyrannosaurussen (Albertosaurus, Daspletosaurus, Tarbosaurus) massaal zijn gestorven’, volgens Currie. Wat volgens hem hoe dan ook nodig is: meer botten en meer onderzoek. ‘Ik zie dit debat voorlopig niet eindigen.’

Meest geavanceerde carnivoren

En dan te bedenken dat dit verre van de enige discussie is die woedt rond de T. rex. Want waren het wel de vervaarlijke jagers uit de films, of aten ze in werkelijkheid vooral aas? En leefden ze alleen, of trokken ze ook weleens in groepen op? ‘T. rex is niet alleen de bekendste dinosaurus, maar ook een van de meest geavanceerde carnivoren die ooit het land hebben geterroriseerd’, aldus Currie. ‘Daarom blijven we gefascineerd door dit dier en blijven we er onderzoek naar doen.’