Fascisme genoot het voordeel van de twijfel

Tijdens een verblijf van drie jaar in Florence, waar hij werkzaam was als bibliothecaris van het European University Institute, vroeg de jurist Hans Geleijnse (1947) zich geregeld af wie zij toch waren: de tegenstanders van dictator Benito Mussolini naar wie straten en pleinen waren vernoemd. Vervolgens diende de tweede vraag zich aan: wat wisten wij in Nederland van Mussolini's regime en van de geestverwanten van de Duce die zich elders in Europa roerden? Jaren later resulteert die vraag in een proefschrift waarop hij op 16 april promoveert aan de Radboud Universiteit. Na bestudering van kranten met een uiteenlopende signatuur stelde hij vast dat het fascistisch experiment kritisch maar vaak ook welwillend werd benaderd. Over één ding waren alle kranten het wel zo'n beetje eens: in Nederland hadden we geen behoefte aan een Mussolini. Wel aan een sterke man die democratie en rechtsstaat kon verdedigen.