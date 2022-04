Fascinerende wetenschap: hoe waarschuwingsborden juist leiden tot meer doden

Goede intenties van beleidsmakers hoeven niet per se goed uit te pakken, bleek deze week uit onderzoek langs snelwegen.

Het klinkt zo logisch: plaats waarschuwingen langs de weg, dan gaan mensen voorzichtiger rijden en dat scheelt doden en gewonden. Maar wetenschappers tonen deze week in Science op fascinerende wijze aan hoe grillig en contra-intuïtief de praktijk kan zijn.

De onderzoekers, van onder meer University of Minnesota, namen het effect onder de loep van waarschuwingsborden in Texas. Op elektronische borden plaatsten de lokale autoriteiten geactualiseerde waarschuwingen van het type ‘1.669 doden. Dit jaar op wegen in Texas’. Ze gaven de wetenschappers ook een methodologisch cadeautje door de borden maar een week per maand aan te zetten, waardoor er heerlijk vergelijkingsmateriaal ontstond.

In tegenstelling tot wat beleidsmakers beoogden, steeg het aantal ongelukken juist in de weken dat de borden hun waarschuwingen afgaven, vermoedelijk omdat ze de automobilist afleidden. In de 10 kilometer na het bord vielen er dan 4,5 procent meer doden, een effect dat volgens de onderzoekers vergelijkbaar is met het verhogen van de snelheidslimiet met ‘3 tot 5 mijl per uur’ (5 tot 8 kilometer per uur). De wetenschappers schatten dat de campagne met de borden in Texas jaarlijks leidt tot 2.600 extra ongelukken en 16 doden. En dan te bedenken dat er nóg 27 staten zijn die vergelijkbare waarschuwingen langs hun wegen afgeven.

Het lijkt me goed om in Nederland een vergelijkbaar onderzoek te doen naar de borden met ‘Rij Mono’. Zelf kijk ik dan dus eerst naar dat bord, om vervolgens in een reflex naar mijn mobiel te turen, om op piepkleine icoontjes te ontdekken of ie wel op mono staat. Al die tijd had ik mijn ogen beter op de weg kunnen houden.

Helmen voor fietsers: nog zo’n verkeersonderwerp waarbij op het eerste oog logische ingrepen misschien wel averechts uitpakken. Neem de discussie over de helmplicht, die vorige week oplaaide na publicatie van de nieuwe jaarcijfers over verkeersdoden. De trend van de afgelopen twintig jaar: minder doden in auto’s, gelijkblijvend aantal fietsdoden.

Ik gun iedereen die van zijn fiets valt een helm. Maar een belangrijke vraag is: wat zou een helmplicht nog méér veranderen en hoe pakt dat uit voor onze gezondheid?

De Britse wetenschapper Ian Walker deed ooit een origineel experiment, waarbij hij soms met en soms zonder helm fietste. Een afstandsmeter registreerde hoe dichtbij auto’s en busjes hem passeerden. Conclusie na 2.500 inhaalacties: droeg hij zijn helm dan reden de auto’s 8,5 centimeter dichter langs zijn fiets. Mogelijk komt dit, zo oppert Walker in een interview met de BBC, omdat fietsers met helm worden gezien als meer ervaren en voorspelbaar, een soort ‘asfaltkrijgers in lycra’.

Lekker dan: verkleint zo’n helm weliswaar het risico op letsel áls je valt, maar vergroot die juist het risico dat je wordt aangereden. Nog een voorbeeld van hoe een helmplicht via een omweg de gezondheid negatief kan beïnvloeden: in Australië gingen na het invoeren van zo’n plicht weliswaar meer fietsers een helm dragen, maar er volgde óók een daling van 30 tot 40 procent van het aantal fietsers, want gedoe, overheidsbetutteling, enzovoorts.

Hordes mensen die minder gaan bewegen: dat lijkt me bepaald geen gezond bijeffect van de helmplicht.