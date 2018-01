Farmagigant Pfizer stopt met onderzoek naar alzheimer en parkinson

Pfizer had geen nieuwe grootschalige onderzoeken met patiënten gepland. De laatste keer dat Pfizer een anti-alzheimerpil (bapinauzemab) testte op patiënten - in samenwerking met de VU - was in 2012. Ook daarvan was de uitkomst negatief.



Vrijwel alle potentiële en geflopte medicijnen zijn gericht op het afbreken van giftige eiwitophopingen in het brein, die de communicatie tussen de zenuwcellen verstoren en zelfs zenuwcellen doen afsterven. Meestal lukt het wél om die giftige eiwitten in het brein te verminderen, maar het uiteindelijke doel, parkinson of alzheimer afremmen of stoppen, wordt er niet mee bereikt.