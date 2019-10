Facebooks cryptomunt libra op sterven na dood

Zonder steun van Visa, Mastercard en consorten is het de vraag of de libra nog wel een toekomst heeft. Beeld Kay Nietfeld/dpa

Het begon met PayPal dat als eerste partner uit het ambitieuze libra-project stapte. De afgelopen dagen sprongen de bedrijven ineens massaal uit de kruiwagen. Creditcardverstrekkers Visa en Mastercard, betalingsbedrijf Stripe, webveiling eBay en het moederbedrijf van Booking.com: zij willen niets meer te maken hebben met de digitale wereldmunt libra.

Het idee achter de libra was dat hiermee op eenvoudige wijze betalingen kunnen worden gedaan, los van bestaande betaalmiddelen. Facebook zei bij de lancering dat het hoopt dat consumenten de munt gaan gebruiken voor onderlinge betalingen. Maar de cryptomunt moest ook gebruikt worden om de diensten van bedrijven af te rekenen. Anders dan bij de bitcoin zou de waarde van de munt gekoppeld zijn aan die van een mandje bestaande valuta, zoals de euro en de dollar.

Einde oefening

Zonder de steun van Visa, Mastercard en consorten is het de vraag of de libra nog wel een toekomst heeft. Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, denkt in ieder geval van niet: ‘Inmiddels blijkt dat Facebook geen steun heeft vanuit de financiële wereld.’ En zonder die steun kan de libra simpelweg niet bestaan, stelt Bezemer. ‘Dit is einde oefening voor het huidige plan.’

Ook Teunis Brosens, analist bij ING, ziet het somber in. ‘Ik heb het gevoel dat Facebook zich er wat aan vertild heeft. Ze hebben daar onderschat hoeveel er bij komt kijken als je een wereldmunt wil lanceren.’ Wat nog belangrijker is: de overduidelijke tegenstand vanuit de politiek, toezichthouders en monetaire wereld: ‘De wereld is er overduidelijk niet aan toe om de monetaire macht aan één commerciële partij over te dragen.’

Uitweg

Volgens de analist speelt de recente brief van een aantal Amerikaanse senatoren een belangrijke rol bij de afweging van Visa en consorten om terug te treden. ‘Dat was echt ‘van dik hout zaagt men planken’. De boodschap was overduidelijk: als jullie doorgaan met libra, dan gaan we al jullie activiteiten onder een vergrootglas leggen.’

Voor Bezemer bewijst het echec dat een wereldwijde cryptomunt als de libra alleen kan bestaan bij gratie van de bestaande financiële markt. En die is er niet. Brosens heeft de moed nog niet helemaal opgegeven en ziet nog wel overlevingskansen, maar alleen in sterk afgeslankte vorm. ‘Misschien moeten ze het idee loslaten van een wereldmunt.’ In dat geval komen er meerdere libra’s: een libra die aan de euro is gekoppeld, een libra die aan de dollar gekoppeld is en zo nog veel varianten. Volgens Brosens wordt hiermee de angel uit de weerstand gehaald.

‘Fantastische dag’

De organisatie achter libra wil daar nog niet aan. David Marcus (ex-topman van PayPal, en nu namens Facebook verantwoordelijk voor libra) houdt op Twitter de moed erin. Er is geen reden voor somberheid, is de boodschap. Sterker nog: maandag was een ‘fantastische dag’ voor libra, met de benoeming van een nieuw bestuur. Er zijn nog 21 overgebleven partners. Waaronder nog maar één financiële instelling: het onbekende Nederlandse PayU.

Een andere topman achter libra - Dante Disparte - houdt tegenover de Financial Times wel degelijk rekening met vertraging. Technisch is libra er misschien volgend jaar klaar voor, zegt hij, maar dat geldt vermoedelijk niet voor de benodigde vergunningen. ‘Dit onderdeel brengt veel onzekerheid met zich mee.’

Bezemer denkt dat het hele avontuur in ieder geval niet voor niets is geweest: ‘Het is een wake up-call voor de centrale banken. Zij moeten nu meer dan ooit inspelen op de technologische ontwikkelingen, zoals cryptovaluta. Het is tijd dat ze gaan experimenteren met initiatieven zoals digitaal centrale bank-geld.’