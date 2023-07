Extreem weer: Zuidelijke staten VS kampen met ongekende hittegolf • Vijf doden door noodweer in de Balkan

Correspondent in de Verenigde Staten Thomas Rueb ging naar Miami voor een verhaal over een historische hittegolf, dat je hier kunt lezen. Nu zit hij daar al dagen vast, doordat zijn vlucht naar New York steeds wordt geannuleerd door extreem weer op zowel plaats van vertrek als van aankomst. We bellen hem op.

Kun je zelf nog de humor inzien van de situatie of is het lachen je vergaan?

‘Ja, er zit natuurlijk wel poëtische synchronie in het feit dat ik een verhaal maak over extreem weer, en dat ik nu vastzit vanwege… extreem weer. Je wordt onderdeel van waar je over schrijft. Ik zou zondag vertrekken, maar op het moment zijn er door de hele VS behoorlijk hevige weersystemen. En in de omgeving van New York, waar ik woon, maar ook in omliggende staten als Massachusetts en Delaware, waren tropische stormen met enorme regenval.

‘En precies op het moment dat het in New York opklaarde, begon het hier in Miami te stormen met bliksemschichten die ik nog nooit heb gezien. Er zijn minstens honderden reizigers gestrand, onder wie ook veel journalisten.’

Kom je nog wel thuis?

‘Mijn vlucht zou over een paar uur moeten gaan, maar de seconde dat je belde was er een diepe bas van een onweersdreun hoorbaar. We gaan het zien, er is ook hiervoor gewaarschuwd. Er is enorm veel water uit de zee verdampt, dan ligt dit op de loer. Het voelt ergens niet meer dan logisch.

‘Wat echt verontrust, is dat je, op iedere plek in een andere vorm, ziet hoe kwetsbaar het land is voor klimaatverandering.’

Wordt dit extreme weer al gepolitiseerd?

‘Dat valt mee. Ook de conservatieve zender Fox News, die absoluut niets moet weten van klimaatmaatregelen, kan eigenlijk niets anders dan concluderen dat er iets extreems aan de hand is. De extremen zijn zo duidelijk, dat de politisering meevalt.

‘Het is de vraag of het ook echt tot ander beleid gaat leiden. Het is wel zo dat 70 procent van de Amerikanen temperaturen boven de 33 graden beleeft en een op de drie nu gewaarschuwd is voor de gevolgen van extreem weer. De staten in het zuiden en zuidwesten zijn daarbij het hardst getroffen, zoals Californië, Florida, Nevada en New Mexico. In die woestijnstaten lopen de temperaturen zo hoog op,dat het levensgevaarlijk wordt en het water schaarser. Bij Las Vegas loopt de temperatuur op tot 50 graden.’

Rory Doyle / de Volkskrant - Miami voor de storm: bezoekers van South Beach zoeken de schaarse schaduw op.

Dylan van Bekkum