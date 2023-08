Extreem weer: Ruim een miljoen Chinezen geëvacueerd na zwaarste regenval in 140 jaar

In de Chinese provincie Hebei zijn 1,2 miljoen mensen in veiligheid gebracht nadat tyfoon Doksuri ontzagwekkende hoeveelheden regen heeft achtergelaten. De provincie Hebei ligt in het noordoosten van China en omringt de hoofdstad Beijing. Daar viel tussen zaterdag en woensdag 744 millimeter regen. Dat is in vijf dagen ruim meer dan het vorige jaarrecord van 609 millimeter uit 1891, en anderhalf keer zo veel als er in heel 2022 viel. De oudste metingen stammen uit 1883.

Getty Images - Inwoners van de stad Zhuozhou in Hebei worden geëvacueerd. In Zhuozhou zijn 100 duizend mensen in veiligheid gebracht, een zesde van de totale bevolking.

Een groot deel van de geëvacueerden woonde in gebieden in Hebei die door de autoriteiten zijn aangewezen als routes waarlangs het overtollige water dat nu in de straten van Beijing staat weg moet stromen. Maar het zou nog wel een maand kunnen duren voordat het water ook in Hebei weg is.

De extreme regenval heeft op verschillende plekken in Beijing en Hebei wegen en waterleidingen verwoest en tot stroomuitval geleid. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en waterreservoirs die bedoeld zijn om overtollig water op te slaan zijn overvol geraakt. Er zijn zeker 20 doden gevallen.

Door de razendsnelle verstedelijking in China in de afgelopen decennia zijn veel rivierdelta’s volgebouwd en bedekt met bestrating en beton. In geval van overstromingen kan kan overtollig water daardoor moeilijk wegstromen. Toenemende weersextremen als gevolg van klimaatverandering maken dat probleem alleen maar erger.

EPA - Een brug in Fengtai, in het westen van Beijing, die als gevolg van de overstromingen is ingestort.

Maarten Albers