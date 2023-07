Extreem weer: Komende dagen haast in alle Italiaanse steden code rood • Mogelijk vandaag hitterecord Europa

Het is snikheet in Zuid-Europa, met temperaturen van rond de 40 graden. In Italië geldt in zestien steden code rood, melden de autoriteiten. Hoe houden de Italianen het uit in deze hitte? We vragen het aan onze correspondent Rosa van Gool in Rome.

‘In Sicilië is het zoals gewoonlijk het heetst’, vertelt Van Gool. ‘Daar komt de warme Afrikaanse lucht als eerste aan land. In 2021 werd daar een hitterecord gevestigd van 48,8 graden. Mogelijk wordt dat record de komende dagen verbroken, want de grootste hittepiek moet nog komen.’

Lees hier het interview door verslaggever Iva Venneman.