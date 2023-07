Extreem weer: Komende dagen haast in alle Italiaanse steden code rood • Door hitte geplaagd China zet kolencentrales nog wat harder

De ene na de andere hittegolf rolde de afgelopen maand over China. Maar in Zuidoost-China werd net een heel ander soort record gebroken: nog niet eerder was de elektriciteitsconsumptie er zo hoog.

Bedenkelijk, want hoewel het land veel investeert in wind- en zonneparken en waterkrachtcentrales, draait China voor 60 procent op kolencentrales. Afgelopen jaar nam de elektriciteitsproductie van kolencentrales toe met 14 procent. Het land draagt in zijn eentje zo’n 30 procent bij aan de totale werelduitstoot van broeikasgassen.

Met de welvaart steeg de afgelopen decennia ook de vraag naar airconditioning. Volgens cijfers die The New York Times citeert, had men in China in 1995 gemiddeld 8 airconditioners per 100 huishoudens. Inmiddels zijn dat er 148 per 100 huishoudens.

Afgelopen dagen leidde de enorme energiebehoefte in diverse delen van het land tot stroomstoringen. Ironisch genoeg raakte dat ook de productie van de spullen die verdere opwarming moeten voorkomen. Zo rantsoeneerde de provincie Sichuan de energievoorziening naar fabrieken waar men silicium voor zonnepanelen maakt. In andere delen van het land riep men fabrieken op om tijdens de hittegolf ’s middags minder energie te gebruiken, als de airconditioners op hun hardst draaien.

Maarten Keulemans