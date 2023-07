Extreem weer: Influencer poseert in bikini bij door bosbranden geteisterd Sicilië

Bij een heftige storm in Zwitserland is een man om het leven gekomen door een hijskraan die omviel, veertig anderen raakten gewond. Tijdens de storm werden windsnelheden van 217 kilometer per uur gemeten. Ter vergelijking: bij de zomerstorm die eind juni in Nederland woedde, was de maximum windsnelheid 146 kilometer per uur.

De stad La Chaux-de-Fonds in het noordwesten van het land werd met name getroffen. De storm blies daar daken van huizen, wierp bomen en zelfs hoogspanningsmasten omver. Autoriteiten hebben in de stad de noodtoestand uitgeroepen. Ze roepen inwoners van andere steden op om niet naar de stad te komen om hulpdiensten niet in de weg te lopen.

Hoewel de storm inmiddels over is getrokken, is het gevaar nog niet helemaal geweken. Bewoners moeten zo min mogelijk het huis uit gaan omdat takken van bomen kunnen afbreken en loszittende dakpannen naar beneden kunnen vallen.

Hoe groot de totale schade is, is nog niet bekend. Verzekeraars schatten dat de schade waarschijnlijk boven de 100 miljoen frank, omgerekend 104 miljoen euro, ligt.

AFP - Een door de storm beschadigd huis nabij La Chaux-de-Fonds

Wian Slendebroek