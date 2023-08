Extra donorharten beschikbaar door nieuwe reparatietechniek

Een medewerker van het transplantatieteam draagt een koelbox met een menselijk donororgaan naar de auto voor transport. Beeld Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) maandag bekend heeft gemaakt. Eind juli stonden er 164 patiënten op de wachtlijst voor een donorhart, vorig jaar waren dat er 165. De afgelopen jaren groeide de wachtlijst alleen maar. Tien jaar geleden waren er 119 patiënten die wachtten op een nieuw hart.

Twee jaar geleden besloten artsen van drie academische ziekenhuizen om samen met de NTS en het ministerie van Volksgezondheid om een nieuwe techniek te introduceren die in andere landen al succesvol werd toegepast. Heart in a box, heet die Amerikaanse vinding: het donorhart wordt in een machine gelegd en daar weer aan het kloppen gebracht door er zuurstofrijk bloed doorheen te spoelen.

Over de auteur

Ellen de Visser is medisch redacteur op de wetenschapsredactie van de Volkskrant en auteur van de bestseller Die ene patiënt, waarin zorgverleners vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak veranderde.

Tot dan toe werden alleen harten getransplanteerd van hersendode donoren van wie het hart nog klopte, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of een bloeding in het hoofd. Dat is het geval bij minder dan de helft van het aantal orgaandonoren. Door gebruik te maken van harten die voorheen niet voor transplantatie geschikt waren, hoeven ernstig zieke patiënten minder lang te wachten en worden mogelijk onnodige sterfgevallen voorkomen. Een op de zeven mensen die op een wachtlijst staat voor een donorhart overlijdt.

Onderzoek bij patiënten, die jaren werden gevolgd, heeft duidelijk gemaakt dat de kwaliteit van zo’n gerepareerd donorhart net zo goed is als het hart van een hersendode donor.