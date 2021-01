Expertisecentrum: geen aanwijzing dat bijwerkingen vaccins dodelijk kunnen zijn

Beeld ANP

Dat heeft het bijwerkingencentrum in Den Bosch bekendgemaakt, na ruwweg honderdduizend inentingen met het vaccin van Pfizer bij vooral zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen. ‘We hebben op basis van wat we nu weten geen onverwachte, nieuwe bijwerkingen gevonden’, zegt Lareb-directeur Agnes Kant. ‘Dat is geruststellend, want er is heel goed gemeld.’

Het Lareb kreeg vooral verschijnselen te horen ‘die passen bij de werking van het coronavaccin’. Het vaccin wekt immers een nepinfectie op om het immuunsysteem in paraatheid te brengen tegen het echte virus. Bij zo’n vijfhonderd mensen gaf dat pijn rond de prikplek, spierpijn en hoofdpijn. Vierhonderd mensen benaderden het Lareb met de klacht zich niet lekker te voelen; enkele honderden keren noemde men als bijwerkingen misselijkheid, koorts of roodheid en een warm gevoel rond de prikplek.

Allergische reacties

Wel lijkt het vaccin van Pfizer vaker dan andere vaccins te zorgen voor allergische reacties. Zes ingeënten kregen ‘klachten die passen bij een heftige allergische reactie’, aldus het Lareb, zoals gezwollen ogen, huiduitslag en een dikke keel. Bij drie van hen werd de reactie officieel vastgesteld. Alle zes herstelden na behandeling vlot.

‘We zien dit in de VS en in andere landen waar het vaccin wordt ingezet ook’, zegt Kant. ‘Het is meer dan je bij andere vaccins ziet. Al blijft het nog altijd heel zeldzaam.’ Onbekend is nog hoe het precies komt dat sommige mensen allergisch reageren op het vaccin.

Broze ouderen

Aanwijzingen dat de bijwerkingen dodelijk zouden zijn voor heel kwetsbare ouderen, vond het Lareb niet. ‘Mogelijk komt dat nog, we zijn nog maar net begonnen’, zegt Kant. In Noorwegen sloegen de gezondheidsautoriteiten alarm nadat 23 zeer broze ouderen overleden na toediening van het vaccin, inmiddels zijn het er 33.

Maar hoewel er ook meldingen uit Frankrijk en Duitsland kwamen, zwakte het Noors Medicijnagentschap die bewering al snel af: omdat het ging om al zeer hoogbejaarde ouderen, was het verband moeilijk te bewijzen. ‘We zijn niet gealarmeerd’, aldus directeur Steinar Madsen.

‘In ons land overlijden naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. En in de verzorgings- en verpleeghuizen overlijden er zo’n 800 per week, van wie een deel onverwacht’, schat Kant. ‘Dat zal dus ook in de gevaccineerde groep gebeuren, nu die aan de beurt is. Uiteraard zullen we elk geval tot op de bodem uitzoeken.’

Vaccinweigering

Dat was dan ook de reden waarom in de VS vaccinoloog Keipp Talbot pleitte voor een extra bepaling: niet toedienen aan zeer kwetsbare ouderen. ‘Mijn zorg was dat als we het vaccin zouden introduceren en mensen zouden gaan denken dat het dodelijk is, het vaccinweigering in de hand zou werken’, aldus Talbot tegen persagentschap Bloomberg.

Het Lareb gaat vanaf deze week elke maandag binnengekomen bijwerkingen van de coronavaccins vermelden op zijn website.