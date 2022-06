Exoplaneten zijn nog niet te fotograferen. Hoe zou je dat toch kunnen doen? Drie gedurfde plannen

Illustratie van exoplaneet HD 189733b, waar het gesmolten glas regent en waait met de verzamelde windkracht van zeventig orkanen. Beeld Nasa

Mysteriën zijn het, verre planeten dobberend door het diepe duister van de kosmos, complete werelden gevangen in de zwaartekracht van een andere ster dan de zon. Exoplaneten, noemen astronomen ze ook wel, en we kennen er dankzij moderne ruimtetelescopen als Tess en voorganger Kepler ruim vijfduizend.

Maar hoe die verre werelden eruitzien – of er over hun oppervlak vredige beekjes kabbelen of gewelddadige tornado’s razen, of er vulkanen uitbarsten of frisse regenbuitjes vallen – dat heeft nog geen mens met eigen ogen gezien.

In het zonnestelsel is dat heel anders. ‘Onze’ acht planeten zijn uitgebreid gefotografeerd: Saturnus met z’n betoverende ringen, Mars met z’n okerrode woestijnvlakten en het ijzige blauw van Uranus en Neptunus. Zelfs van verre dwergplaneet Pluto kennen we sinds 2015 de aanblik, met dat kenmerkende hartpatroon op zijn oppervlak.

Pluto. Beeld Getty

Toch verbleken die acht bekende werelden bij het totale aantal dat er in de Melkweg te vinden is, het sterrenstelsel waarin ons zonnestelsel zijn rondjes draait. Zo’n honderd miljard planeten bevat die in totaal, schatten astronomen.

Van de exoplaneten die we al kennen, weten we meestal dat het exotische plekken zijn, met even exotische namen. ‘PSR B1257+12A’, bijvoorbeeld, een wereld waar de straling zo krachtig is dat een mens er direct in een hoopje stof zou veranderen. Of ‘HD 189733B’, waar het – nee, echt – gesmolten glas regent en waait met de verzamelde windkracht van zeventig orkanen.

Althans: dat denken astronomen. Want zulke plekken zijn zó duizelingwekkend ver weg dat je er geen kijkje kunt nemen. HD 189733B is hier bijvoorbeeld een grove 63 lichtjaar vandaan, zo’n 596.438.640.000.000 kilometer, zodanig ver dat zelfs onze beste ruimtesondes er praktisch gezien nooit naartoe kunnen vliegen.

Het bestaan van zulke plekken kennen we alleen omdat ze zichzelf indirect onthullen, bijvoorbeeld wanneer ze voor hun ster langs kruisen en het licht eventjes dimt. Maar een foto maken? Nee. Zo’n planeet is aan de hemel daarvoor simpelweg te klein.

Dat betekent dat we al die veronderstelde eigenschappen – van glasregens tot dodelijke straling – alleen indirect kunnen bepalen. Door hoeveel licht een planeet blokkeert (een maat voor z’n formaat), bijvoorbeeld, hoe hard hij de ster waarom hij draait laat wiebelen (dat geeft z’n gewicht) of door de afstand tot die ster (een maat voor de temperatuur) nauwkeurig te bepalen.

De Kepler-telescoop hielp exoplaneten ontdekken. Beeld Nasa

‘In mijn onderzoek ben ik vooral op zoek naar plekken waar leven mogelijk zou kunnen zijn’, zegt exoplaneetonderzoeker Ignas Snellen van de Universiteit Leiden. ‘Met conventionele telescopen loop je dan altijd tegen een grens op. Je kunt misschien zien wat voor stoffen er in de atmosfeer zitten, herkennen of ergens zuurstof op de planeet voorkomt, een gooi doen naar het weer ter plekke’, zegt hij.

Meer lijkt op korte termijn onmogelijk. Want wie een verre exoplaneet écht op de foto wil zetten, inclusief zichtbare details op het oppervlak, moet al snel een reuzentelescoop bouwen die een grove duizend kilometer groot is, zegt Snellen. Ter vergelijking: de spiegel van ruimtetelescoop Hubble is 2,4 meter. Die van de fonkelnieuwe ruimtetelescoop James Webb 6,5 meter. Je hebt dan dus, op z’n zachtst gezegd, nog wel wat stapjes te gaan.

Maar wat als het, met een of andere list, tóch lukt? ‘Dan kun je in het exoplaneetonderzoek plots veel verder gaan’, zegt hij. ‘Dan kun je niet alleen zien of een planeet geschikt is voor leven, maar ook ontdekken wat voor leven dat dan is. Je kunt zoeken naar water of continenten. Naar groene begroeiing. Ha, misschien zie je zelfs steden of iets in die richting, en weet je meteen of er intelligent leven op zo’n planeet voorkomt.’

Dit zijn drie speculatieve ideeën om dat te bereiken.

Illustratie van Kepler-10b, een met lava bedekte exoplaneet. Beeld Getty

Idee 1: gebruik de zon als lens

Een telescoop die de zwaartekracht van de zon gebruikt om exoplaneten in beeld te brengen. Dat is het maf klinkende idee dat astrofysici begin mei op serieuze toon bespraken in het vakblad The Astrophysical Journal.

Het achterliggende principe stamt uit de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, die stelt dat massa’s een lichtstraal kunnen afbuigen, vergelijkbaar met hoe licht van richting verandert in een lens. Misschien kun je dan ook de zon, met zijn grote massa, inzetten als reusachtige telescooplens, zo dachten de onderzoekers.

Op papier levert dat beelden op die net zo scherp zijn als wanneer je een telescoop zou gebruiken die twintig maal zo groot is als de gehele aarde, zo rekenen ze in het artikel voor, een grove 130 keer groter nog dan het minimale formaat dat je volgens Snellen nodig zou hebben voor exoplaneetfotografie.

‘Met deze technologie willen we een foto maken van een planeet hier honderd lichtjaar vandaan, met dezelfde impact als de eerste foto die maanmissie Apollo 8 van de aarde maakte’, zei hoofdonderzoeker Bruce Macintosh daarover in het universitaire persbericht over het artikel.

Het enige dat nodig is? Een ruimtetelescoop grofweg zo groot als de Hubble. Maar, en dat is de crux: die moet dan wel zeshonderdmaal verder van de zon staan dan de aarde. Zelfs in het meest optimistische scenario kun je daar pas over een jaar of veertig een telescoop plaatsen.

En dan is de praktijk vermoedelijk nog wel wat lastiger, zegt astrofysicus Matthew Kenworthy van de Universiteit Leiden. ‘Het beeld dat je met zo’n zwaartekrachtslens maakt, is totaal door elkaar gehusseld. Voor de reconstructie moet je dan heel nauwkeurig de zwaartekracht van de zon kennen’, zegt hij. ‘Nauwkeuriger dan we die nu kennen, vermoed ik.’

Bovendien zou je eigenlijk eerst een testmissie moeten doen en hopen dat die niet op problemen stuit die de hele onderneming alsnog onmogelijk maken. ‘Ik zou zeggen dat zoiets als dit daarom op z’n vroegst pas over een paar honderd jaar mogelijk wordt.’

Illustratie van WASP-76b, de exoplaneet met regenbuien van gesmolten ijzer. Beeld Getty

Idee 2: Hang een opblaasbare reuzentelescoop in de ruimte

Toch maar iets anders dan? Misschien biedt het idee van telescoopmaker Chris Walker, verbonden aan de universiteit van Arizona, uitkomst. Hij denkt dat hij op korte termijn – over enkele jaren, als iemand hem het budget ervoor geeft – al een ruimtetelescoop kan lanceren met een diameter van 35 meter.

Zijn voorstel, zo vertelde hij eerder aan de Volkskrant: een gevaarte dat zichzelf in de ruimte als een ballon oppompt. Met een doorzichtige bovenkant en aan de binnenzijde van de bol een spiegelende onderkant, zodat een grote bolvormige spiegel ontstaat die het licht verzamelt en naar een detector kan sturen.

Onmogelijk? Nee, vindt Walker. In de jaren zestig stuurde Nasa met zijn Echo-missies al opblaasbare bollen de ruimte in met een diameter of veertig.

‘Opblaasbare telescopen zijn een geweldig idee’, zegt ook Kenworthy. ‘Veel plausibeler dan sommige andere plannen, in elk geval.’

Maar: om verre planeten scherp in beeld te krijgen, is enkele tientallen meters lang niet genoeg. Vandaar dat Walker en collega’s ook fantaseren over het ultieme vervolg, waarbij je écht reusachtige telescopen kunt lanceren, varianten die uiteindelijk zelfs groot genoeg zouden kunnen worden om exoplaneten te fotograferen. ‘Ik denk dat we op die planeten dan landmassa’s kunnen bekijken, wolken zien langstrekken en oceanen zien klotsen. Echt sciencefictionachtig spul’, zei Walker daarover. Maar: ook dat kost ontwikkeltijd. Eerder dan het jaar 2100-nogwat hoeven we zoiets naar schatting niet te verwachten.

Impressie van exoplaneet 2MASSJ22282889-431026, de 'bruine dwerg'. Beeld Nasa

Idee 3: bouw een reuzentelescoop aan de achterkant van de maan

‘We kunnen altijd nog de achterkant van de maan uitgraven en daar een reusachtige telescoop in hangen’, zegt Kenworthy, wanneer hem gevraagd wordt eens écht buiten de geijkte kaders te denken. Maak de kuil en de bijbehorende telescoop groot genoeg en je kunt verre planeten gaan bekijken.

Ho, stop, wacht: misschien kan dat ook met iets meer gevoel voor kosmisch erfgoed. Door er geen stuk af te blazen, maar er gewoon een netwerk van radiotelescopen te plaatsen. Dat is althans het plan dat astronoom Marc Klein Wolt (Radboud Universiteit) nu aan het uitvoeren is voor de Europese ruimtevaartorganisatie Esa. Hij hoopt samen met zijn collega’s een netwerk van duizend radioantennes op de achterkant van de maan te plaatsen, waarvan je de meetgegevens achteraf aan elkaar knoopt zodat effectief een reuzentelescoop ontstaat. De eerste antenne vertrekt naar verwachting in 2028 naar de maan.

En hoewel zo’n telescoop een krachtig instrument belooft te worden – waarmee je heel diep de kosmos in kunt turen – kun je er nog geen foto van het oppervlak van een verre exoplaneet mee maken. ‘Maar zoiets is met onze technologie wel mogelijk’, denkt Klein Wolt. Je hebt er alleen veel meer antennes voor nodig dan nu gepland. ‘Je moet dan denken aan tienduizend elementen ofzo, verdeeld over een heel groot oppervlak.’

En het wordt wellicht een tikje voorspelbaar, maar ook dát plan kost tijd. Ergens gedurende de jaren dertig van deze eeuw zouden de eerste duizend antennes op de maan moeten staan. Plannen voor meer zijn er niet, maar het valt te verwachten dat je er wel even over doet om die te plaatsen, wanneer iemand daarvoor groen licht zou geven.

Wie hoopt met eigen ogen ooit het water te kunnen zien klotsen op een planeet buiten ons zonnestelsel, moet dus duimen voor een onverwachte technologische doorbraak, of inzetten op het verbreken van het menselijke leeftijdsrecord (122 jaar en 164 dagen). In alle andere gevallen wordt die foto een primeur voor onze kinderen of kleinkinderen. Wel leuk: kunnen we ze daar nu alvast een beetje lekker voor maken.