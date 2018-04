Evolutie maakt van duikersvolk steeds meer 'aquamensen' met vergrote milt

Zeewezens

De Bajau - 'zeenomaden', zoals ze plaatselijk heten - zijn in feite op weg een soort zeewezens te worden, een beetje zoals de Weddellzeehond, die ook een vergrote milt heeft. Bewijs dat Darwins proces van geleidelijke verandering door natuurlijke selectie nog volop inwerkt op de mens, schrijft een onderzoeksgroep onder leiding van de Deens-Amerikaanse bioloog Rasmus Nielsen in vakblad Cell.



Lang dachten onderzoekers dat de mens wel zo'n beetje is ontsnapt aan de ijzeren wetten van de evolutie, omdat techniek en geneeskunde ons beschermen tegen de grillen van de natuur. Maar de laatste decennia vinden wetenschappers aanwijzingen dat mensenlijven zich nog steeds aanpassen aan de omstandigheden. Zo hebben bewoners van hooggebergten een genetische verandering waardoor ze beter kunnen ademen in ijle lucht, en lopen de meeste mensen rond met extra versies van een gen waardoor we granen beter kunnen verteren.



En nu dus de onderwatermensen van de Suluzee, tussen Indonesië en de Filipijnen. De Bajau duiken al vele eeuwen, slechts gewapend met een houten duikbril en een speer, naar octopus, vis en zeekomkommer. Dat hun grotere milt echt vastligt in hun lichaamsplan, bewijst de genetica: de Bajau hebben een recente verandering in een gen dat verband houdt met het bouwplan voor de milt. Bovendien hebben ook niet-duikende Bajau een grotere milt. Bewijs dat de verandering ingeslepen is in de gehele bevolking, en niet gewoon tijdens het leven ontstaat door veel te oefenen.