Euthanasie blijft stijgen: we worden ouder, mondiger en er is meer media-aandacht voor psychisch lijden

Vaak zijn het mensen van 70 jaar en ouder die in hun directe nabijheid een of meer dierbaren kennen die ze hebben zien wegkwijnen Jacob Kohnstamm

Kohnstamm verwacht niet dat de euthanasiegevallen bij psychisch lijden gigantisch zullen stijgen. 'Het is een ingewikkelde categorie waarbij psychiaters terughoudendheid betrachten.'



In drie gevallen was vergevorderde dementie de reden voor euthanasie, eenzelfde aantal als in 2016. Een wilsverklaring speelde een rol bij deze patiënten. Bij 166 mensen ging het om de beginfase van dementie. 'Dat zijn vaak mensen van 70 jaar en ouder die in hun directe nabijheid een of meer dierbaren kennen die ze, in hun eigen woorden, hebben zien wegkwijnen aan de gevolgen van dementie. Ze besluiten dan voor zichzelf: dat wil ik niet meemaken. Ze zijn bang dat als ze wachten tot ze het niet meer zelf kunnen zeggen, het voor artsen zo gecompliceerd wordt dat ze het euthanasieverzoek niet inwilligen.'



Over euthanasie bij vergevorderde dementie bestaat veel discussie. Eind 2015 stelden de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie dat euthanasie bij vergevorderde dementie op basis van een wilsverklaring ook mag bij patiënten die hun verzoek niet in woord of gebaar kunnen overbrengen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de patiënt ondraaglijk lijdt. Ondanks de inspanningen van de ministers lukt het vergevorderde dementerenden zelden om toestemming te krijgen voor euthanasie op basis van hun wilsverklaring.