Europese sonde moet nog onontdekte komeet in de ruimte onderscheppen

‘Oumuamua werd in 2017 ontdekt en was de eerste ‘bezoeker’ van buiten ons zonnestelsel die wetenschappers ontdekten. Beeld M. Kornmesser / ESO

Hoewel de mensheid al eerder met sondes kometen bezocht, bollen ijs en gruis uit de diepe ruimte, ging het daarbij altijd om objecten die al relatief veel tijd in de buurt van de zon hadden doorgebracht. Door onder meer opwarming waren ze dan al een beetje aangetast, terwijl ‘ongerepte’ kometen dankzij een veel wijdere baan om de zon vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat zijn gebleven.

Dat is voor wetenschappers extra interessant omdat kometen materiaal bevatten dat is overgebleven na het ontstaan van het zonnestelsel. Hun chemische samenstelling zou onder meer kunnen helpen onthullen hoe de aarde en overige planeten ooit zijn gevormd.

Europese ruimtevaartorganisatie ESA

En dan bestaat er ook nog een kans dat de Comet Interceptor-missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een hemellichaam kan bezoeken dat afkomstig is van buiten ons zonnestelsel, een stuk steen en ijs waarin de overblijfselen zitten van de planeetvorming rond een ándere ster dan de zon. Zo’n object zou dan onder meer de verschillen kunnen blootleggen tussen de geschiedenis van ons zonnestelsel en dat van andere planeetstelsels.

Hoewel interstellaire kometen veel zeldzamer zijn dan gruizige ijsbollen uit onze eigen kosmische achtertuin, hebben astronomen er de laatste jaren toch twee gezien. Zo bezocht komeet Borisov ons in 2019 en was ‘Oumuamua in 2017 het eerste interstellaire object dat mensen ontdekten. Beide voorwerpen hadden de duizelingwekkende afstanden tussen de sterren getrotseerd en waren toevallig tijdelijk in de zwaartekracht van de zon verstrikt geraakt.

Driedimensionaal

De Comet Interceptor moet in 2028 richting de ruimte vertrekken, zo maakte ESA bekend. Na lancering vliegt hij naar Lagrangepunt L2, een plek in de ruimte waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar in evenwicht houden. Daar blijft de missie maximaal zes jaar wachten totdat onderzoekers een geschikt doelwit hebben gevonden. Het team schat de kans dat ze een doelwit vinden dat Comet Interceptor binnen zijn levensduur kan bereiken op zo’n 80 procent.

Zodra de missie zo’n doelwit heeft bereikt, zal de Comet Interceptor, die uit een hoofdvoertuig en twee kleinere sondes bestaat, een aantal uur om de komeet cirkelen op een afstand van een paar honderd kilometer boven het oppervlak en het object driedimensionaal in kaart brengen. Daarnaast meten de sondes onder meer de chemische samenstelling van de komeet en van het door die komeet uitgestoten gas en stof.

Als de missie slaagt, geeft de Comet Interceptor de mensheid haar eerste close-up van een nog ongerept hemellichaam. Dat is iets dat ook wetenschappers nog nooit eerder hebben kunnen aanschouwen.