Europees plan om vervuilde bodem schoon te maken ligt bij presentatie direct onder vuur

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (links) en Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius woensdag in Brussel. Beeld Olivier Matthys / EPA

Al direct ligt het plan onder vuur. Zo vindt een coalitie van bedrijven, waaronder Unilever, Nestlé en Danone, de plannen lang niet ambitieus genoeg, omdat harde verplichtingen ontbreken. Maar de Europese Commissie, die toch al worstelt met de politieke weerstand tegen alle groene plannen, loopt op eieren. Een eerdere poging om bodemwetgeving te introduceren, in 2006, strandde toen onder meer Frankrijk en Duitsland dwarslagen.

Het nieuwe voorstel doet het dan ook rustig aan: eerst maar eens definiëren wat een ongezonde bodem eigenlijk is, en afspraken maken over hoe dat kan worden gemeten en hoe men de voortgang in de gaten kan houden. ‘Autoriteiten en landeigenaren kunnen dan maatregelen nemen om de condities te verbeteren, zodat de bodem zijn cruciale functies kan vervullen’, aldus Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) woensdagmiddag. Later zou hij op vragen zeggen ook ‘het politieke landschap, en wat acceptabel is voor de lidstaten’ erg belangrijk te vinden.

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

De bodemwet maakt deel uit van een breed pakket plannen en wetsvoorstellen om de natuur te herstellen, waaronder ook de natuurherstelwet. Zo wil de Commissie textielproducenten verantwoordelijk maken voor het terugdringen van de enorme kledingberg van 12,6 miljoen ton textielafval per jaar. Hergebruik en recycling moeten de norm worden.

Ook wil de Commissie paal en perk stellen aan de bijna 59 miljoen ton voedsel die EU-inwoners jaarlijks weggooien. In 2023 moet de verspilling van voedsel bij de productie en verwerking 10 procent kleiner zijn, en in winkels, restaurants en huishoudens 30 procent. Doelen die de Commissie denkt te kunnen halen met voorlichting, betere afspraken en slimmere herverdeling van overtollig voedsel.

Genetisch veranderde gewassen

Pièce de résistance, en tevens een tegemoetkoming aan de conservatieve en christen-democratische fracties, is de nieuwe regel die de Commissie wil afkondigen voor genetisch veranderde gewassen. Planten die zijn bewerkt met moderne precisietechnieken zoals de dna-knip-plakmethode Crispr-Cas, kunnen wat de Commissie betreft voortaan meteen de markt op. Een gevoelig onderwerp, vooral bij gentechschuwe landen zoals Oostenrijk en Duitsland.

Al meteen probeerden Sinkevičius en vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans de zielen te winnen voor de bodemwet. De slechte bodem kost de economie jaarlijks meer dan 50 miljard euro, hield Sinkevičius voor, terwijl droogte daarbovenop nog eens 9 miljard euro kost. ‘Als de bodemkwaliteit daalt, daalt de vochtinhoud ook. Dat heeft geleid tot de situatie dat woestijnvorming in verschillende lidstaten een reële mogelijkheid is’, aldus de Litouwer.

Omgewaaide boom

Timmermans hield intussen de wortel voor: de bodemwet zou ‘een boel goed nieuws betekenen voor burgers, boeren en bedrijven’. Een herstelde bodem – Timmermans spreekt liever over het ‘genezen’ van de grond – vangt meer koolstof in, kan overstromingen beter opvangen en is goed voor de biodiversiteit en de oogst. Vandaar het ‘toverkleed’ van Sinkevičius: ‘De bodem kan al deze dingen tegelijk, zonder dat we het merken.’

Medeleven betuigde Timmermans aan de 51-jarige Nederlandse vrouw die woensdagochtend bij storm Poly omkwam door een boom. Om in één adem over te gaan op politiek: ‘Die gebeurtenissen houden duidelijk verband met klimaatverandering. Als we de urgentie van actie moeten voelen, hoeven we denk ik maar naar buiten te kijken.’