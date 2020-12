Ernstige virusziekte bij baby’s blijft afwezig door corona(maatregelen), wat druk op ic’s iets verlicht

Een medium care couveuse op een afdeling neonatologie. Beeld Hollandse Hoogte

Ieder jaar komen 150 tot 200 hevig benauwde baby’s op de intensive care terecht na een infectie met het rs-virus, maar dit jaar hebben ic-artsen tot hun verbazing nog geen enkel kind met dat virus gezien, zo blijkt uit een rondgang.

Het rs-virus veroorzaakt elk jaar in de wintermaanden een hausse aan besmettingen. De meeste kinderen lopen er een onschuldige verkoudheid door op, maar baby’s, die nog geen goed ontwikkelde afweer hebben, kunnen er doodziek van worden. Het is een van de ernstigste ziekten op kinderleeftijd, zegt de Utrechtse hoogleraar en kinderarts-infectioloog Louis Bont (Wilhelmina Kinderziekenhuis) die het uitblijven van de epidemie ‘heel bijzonder’ noemt.

Het lijkt erop dat het virus zich door alle coronamaatregelen veel moeilijker verspreidt, zegt RIVM-viroloog Adam Meijer. Het RIVM peilt wekelijks in twintig laboratoria, verspreid over het land, welke infectieziekten worden getraceerd. Tot nu toe is slechts sporadisch een rs-virus aangetroffen, zegt hij, terwijl de eerste infecties steevast vanaf de tweede helft van oktober worden geregistreerd. Ook elders in Europa is het rs-virus nog zo goed als onzichtbaar, aldus Meijer.

‘Godsgeschenk’

‘Dat is een godsgeschenk’, zegt Job van Woensel, hoofd van de kinder-intensive care in het Amsterdam UMC. Zijn ic (hij heeft voor 12 tot 14 bedden personeel) ligt vol, een toestroom van baby’s met het rs-virus zou voor hoofdbrekens zorgen, zegt hij. Ieder jaar opnieuw moeten in de wintermaanden jonge patiënten naar het buitenland worden verplaatst, worden operaties uitgesteld en opnamestops ingevoerd.

Matthijs de Hoog, hoofd van de kinder-ic in het Rotterdamse Erasmus MC (24 bedden), vertelt dat het hem nu nog lukt om geregeld verpleegkundigen van zijn afdeling uit te lenen aan de volwassen ic om daar te helpen bij de zorg voor covid-patiënten. ‘We kijken elke dag opnieuw of we personeel over hebben om in te zetten voor de coronazorg. Daarom ben ik oprecht blij dat we nog geen patiëntjes hebben gezien met het rs-virus, want ik wil liever niet meemaken dat we moeten gaan kiezen.’

Australië

De ervaringen op het zuidelijk halfrond lijken een voorbode: daar nam het aantal infecties met het rs-virus de afgelopen wintermaanden spectaculair af, in West-Australië bijvoorbeeld daalde het aantal ziektegevallen met maar liefst 98 procent. Artsen schreven onlangs in vakblad Clinical Infectious Diseases dat het sluiten van de grenzen daarbij vermoedelijk een rol heeft gespeeld. Zelfs nadat de coronamaatregelen werden versoepeld en de scholen weer open gingen bleef een opleving van het virus uit, wat erop duidt dat het virus niet meer onder de bevolking rondwaarde. Ook de griep kwam er nauwelijks voor, iets wat ook RIVM-viroloog Meijer in de Nederlandse cijfers terugziet: in de rapportages is het aantal influenzavirusinfecties tot nu toe nihil.

Dat het rs-virus gewoon een jaartje overslaat lijkt te mooi om waar te zijn: Van Woensel maakt zich zorgen dat het virus onder de radar blijft en zal opleven zodra de kans zich voordoet. Tijdens de jaarlijkse epidemie worden verreweg de meeste kinderen besmet met het rs-virus en bouwen zo afweer op. Hij vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn nu dat niet gebeurt. De laatste cijfers uit Australië laten zien dat de epidemie daar nu opflakkert: die verschuiving naar de zomer is vrij uitzonderlijk. Van Woensel: ‘Als straks met de komst van het coronavaccin de afstandsregels worden versoepeld, kan dat ook hier gaan gebeuren.’