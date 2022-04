Er zit een krankzinnige wiskundige inconsistentie in de opties van PostNL om een pakket te versturen

Deze week bestelde ik een nieuwe externe harde schijf en tot mijn verbazing werd die bezorgd in een belachelijk grote doos waarin wel zeven van die harde schijven hadden gepast. Verrassend genoeg was dat misschien wel zo omdat een grote doos goedkoper kan zijn om te versturen. Lezer Henk Oudejans wees me namelijk op een krankzinnige wiskundige inconsistentie in de opties die PostNL aanbiedt om een pakket te versturen. Optie 1 kost € 6,75 en is voor een pakket van minder dan 10 kilo en met maximale afmetingen van 100 x 50 x 50 centimeter. Optie 2 kost € 13,00 en is voor pakketten die zwaarder of groter zijn, met een maximale afmeting van 176 x 78 x 58 centimeter.

Oudejans verstuurde een pakket dat lichter was dan 10 kilo en met als afmetingen 60 x 52 x 11,5 centimeter. Oudejans bedacht dat zijn pakket in een doos van 100 x 50 x 50 zou passen (leve de stelling van Pythagoras - en een lange neus naar iedereen die op school zuchtte dat je die nóóit ergens voor nodig zou hebben) en frankeerde het pakket dus volgens de goedkoopste optie.

Daarop kreeg hij een bericht van PostNL dat zijn pakket onvoldoende gefrankeerd was en dat hij moest bijbetalen. Mijn vermoeden is dat de check als volgt ging: 60 en 52 zijn allebei groter dan 50 centimeter, dus dan is een pakket van 60 x 52 x 11,5 groter dan de maximale afmetingen van 100 x 50 x 50. Maar dan vergeet je dat je zo’n pakketje ook schuin in een grotere doos zou kunnen leggen.

Het pakketje van Oudejans heeft een inhoud van nog geen 36 liter, terwijl de grootste toegestane doos van de goedkopere optie een inhoud van 250 liter heeft. Als hij zijn pakketje in een doos had gestopt die bijna zeven keer zo groot is als zijn eigen pakketje, dan had hij wél via het goedkopere tarief mogen versturen. Daar zullen bezorgers met hun altijd afgeladen busjes blij mee zijn.

Ik moest denken aan een vriend die jaren terug tijdens een fietsvakantie in Spanje strandde met een blessure. Hij wilde per trein terug naar huis, maar volgens de lokale regels mocht hij geen fiets meenemen in de trein. Hij vroeg naar de regels voor bagage en die bleek onbeperkt gratis mee te mogen, zolang die netjes ingepakt was. Vervolgens toog hij naar een fietsenwinkel en vroeg of ze daar misschien een doos hadden waar een fiets in paste. Die hadden ze en met zijn fiets in een gigantische doos reisde hij naar huis.

Terug naar het pakketje van Oudejans: hij tekende protest aan bij PostNL. Ook suggereerde hij dat het handig zou zijn als je op de site de afmetingen van jouw pakket kon invoeren en dat berekend wordt of dit in een doos van 100 x 50 x 50 zou passen zodat je wist welk tarief je moest betalen. (Goed nieuws voor PostNL: in 1989 publiceerden twee wiskundigen een algoritme dat controleert of een voorwerp in een doos past.)

Helaas heeft Oudejans geen antwoord gekregen op zijn suggestie, behalve dat PostNL besloot dat het extra te betalen bedrag is ‘kwijtgescholden’. Jammer, want het lijkt me een slim idee.