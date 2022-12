Er zijn gebouwen die én door architecten én door gewone mensen mooi worden gevonden

Oproer in Antwerpen. De Amerikaanse sterarchitect Daniel Libeskind, bekend van het herbouwde World Trade Center in New York en het Holocaustmonument in Amsterdam, wil aan de eerste wolkenkrabber van Antwerpen, de iconische, art-deco-Boerentoren uit 1931, een tweede, modernistische glazen toren koppelen. Flink hoger dan het oorspronkelijke ontwerp en het kapselt dat deels in. Het leidt onder Antwerpenaren tot afschuw. Grootspraak, protserigheid en ‘verminking in aftandse Dubaistijl’ waren enkele van de commentaren in de media. Veel Antwerpenaren hielden het simpelweg op lelijk. En dat laatste is vloeken in de architectuurkerk. Want in de architectuur spreekt men niet van mooi of lelijk.

Toen ik tijdens mijn studie in Delft een column schreef voor de universiteitskrant, heb ik een keer gepost voor de faculteit bouwkunde om aan studenten te vragen of ze het een mooi gebouw vonden. De faculteit was destijds gehuisvest in een lelijk, betonnen flatgebouw. Maar goed, dat was dus mijn persoonlijke mening, ik was benieuwd hoe de bouwkundestudenten daar tegenaan keken. ‘Ik vind het een goed gebouw’, antwoordde een jongen. Ik herhaalde mijn vraag. Vind je het mooi? ‘Tsja… toen ik hier ging studeren vond ik het niet mooi. Maar nu kan ik het wel waarderen. Dus misschien is er ergens in die opleiding toch iets niet helemaal goed gegaan’, zei hij lachend.

- Beeld -

Architecten leren in hun opleiding over allerlei architectuurrichtingen en leren die daarmee waarderen, ook omdat ze de ideeën erachter kennen. Zoals bij kunst. Wie het verhaal achter de schilderijen van Mondriaan kent, ziet meer dan alleen kleurvlakken. Door hun kennis en ervaring, hun expertise, ‘lezen’ architecten gebouwen op een andere manier dan niet-architecten.

Dat is precies wat architect Jurgen van der Ploeg van Faro Architecten onderzocht via een onlinesmaaktest voor architectuur. De voorkeuren van ‘leken’ en architecten bleken nogal uit elkaar te lopen. Architecten hielden van donkere, strakke dozen met platte daken, terwijl mensen (oké, leken dus), voor wie die gebouwen toch uiteindelijk bedoeld zijn, liever iets klassiekers hadden met een puntdak en met wat meer ‘versieringen’.

Ik snap de moeite die men in de architectuur heeft met ‘mooi’ of ‘lelijk’, omdat het gevaar van smaaktwisten dreigt. Maar ‘goed’ of ‘gebalanceerd’ is ook een uiting van smaak, maar een ándere smaak. En dan krijg je merkwaardige situaties zoals in Hulst, waar een ontwerp voor een nieuwe bioscoop midden in het historische centrum door de welstandscommissie werd afgekeurd, vanwege de art-decostijl. Wat de commissie later wél goedkeurde? Een enorme strakke grijze doos. Er is het een en ander af te dingen op retro-historisch bouwen, maar zo’n – ik ga het gewoon zeggen – lelijke grijze doos kan ook niet de bedoeling zijn.

En het hoeft ook niet. Want het goede nieuws van de smaaktest van Faro: er zijn gebouwen die én door architecten én door gewone mensen mooi worden gevonden. Daar ligt een kans.

