Er zijn dit weekend extra veel vallende sterren. We leggen uit waarom (en hoe) je moet kijken

Af en toe zijn er enorme pieken in de activiteit, met soms wel meer dan honderd meteoren per uur © De Volkskrant

'Meteoren waarnemen was iets voor hobbyisten'



Jenniskens studeerde begin jaren tachtig sterrenkunde in Leiden. Dat was overdag. 's Nachts lag hij met zijn vrienden van de Dutch Meteor Society op zijn rug in het gras, ver buiten de stad. Sterrenkaartjes bij de hand, pen en papier in de aanslag. Vooral tijdens meteorenzwermen zoals de Perseïden, die elk jaar rond 12 augustus hun hoogtepunt bereiken. De aarde kruist dan de baan van een komeet, en een paar nachten achtereen zijn er veel meer vallende sterren zichtbaar dan gemiddeld. 'Dertig jaar geleden was er verder eigenlijk nauwelijks iets over bekend', zegt Jenniskens. 'Meteoren waarnemen was iets voor hobbyisten.'



Dat is inmiddels wel anders. Nadat hij in 1993 bij Nasa's Ames Research Center in Californië was gaan werken, groeide Jenniskens uit tot internationaal expert op het gebied van meteorenzwermen en stormen. Want een zwerm strekt zich uit over een paar nachten, maar af en toe zijn er enorme pieken in de activiteit, met soms wel meer dan honderd meteoren per uur. Hoe ontstaan zulke kortdurende meteorenstormen, en zijn ze te voorspellen? Hoog tijd voor wetenschappelijk onderzoek.



'Midden jaren negentig ontdekte ik dat er een relatie was met de onderlinge posities van de reuzenplaneten Jupiter en Saturnus', zegt Jenniskens. Door de zwaartekrachtwerking van die planeten hopen de komeetstofjes zich blijkbaar op in langgerekte 'stofsporen'. 'Het leek wel astrologie: ik deed voorspellingen op basis van planeetposities.' Eind november 1995 was het voor het eerst raak. Nederlandse amateurs in Spanje zagen een 40 minuten durende 'uitbarsting' in de activiteit van een verder onopvallende zwerm. Precies zoals Jenniskens had voorspeld.



Onderzoek uitbreiden en verbeteren



Nu begon de ruimtevaartwereld ook interesse te tonen. Liepen satellieten misschien gevaar tijdens zo'n korte, hevige meteorenstorm? Dankzij Nasa-geld kon Jenniskens zijn onderzoek uitbreiden en verbeteren. Bijvoorbeeld door een meteorenstorm hoog boven de wolken waar te nemen, vanuit een vliegtuig. Dat gebeurde in november 1998 boven China, tijdens de Leoniden-zwerm. Mede dankzij onderzoek van de Australiër Rob McNaught en de Brit David Asher leidde dat tot veel nauwkeuriger modellen voor het voorspellen van de stofsporen. Nu je weet wanneer zo'n hevige uitbarsting in aantocht is, kun je een gevoelige satelliet op tijd in een veilige stand draaien, zodat kwetsbare onderdelen zo min mogelijk blootstaan aan de aanstormende stofdeeltjes.