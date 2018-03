Er wordt zo veel gerookt in Netflixseries dat de anti-rooklobby zich zorgen maakt

Roken als logische onvulling

Het is aannemelijk dat roken onder jongeren normaler wordt door veelvuldig gepaf in hun lievelingsserie op Netflix Film- en televisiewetenschapper Dan Hassler-Forest

Volgens Hassler-Forest probeert Stranger Things de jaren tachtig uit Amerikaanse films van die tijd tot leven te wekken, 'en daar werd nu eenmaal veel in gerookt'. Orange is the New Black gaat over gevangenen die weinig te doen hebben. 'Dan is roken ook een logische invulling.'



Truth Initiative onderstreept het gevaar van de Netflixsigaret met een onderzoek dat aantoont dat jongeren die worden blootgesteld aan 'tabaksbeelden', twee keer zoveel kans lopen zelf te gaan roken. De Britse krant The Guardian wijst echter op onderzoek uit 2011, dat aantoont dat kijken naar roken alleen rokers aanzet tot imitatiegedrag.



Volgens Hassler Forest is het vrijwel onmogelijk de invloed van roken of geweld op tv wetenschappelijk aan te tonen. Wel acht hij het aannemelijk 'dat roken onder jongeren normaler wordt door veelvuldig gepaf in hun lievelingsserie op Netflix'.