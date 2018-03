Er was toch iets met hun en ze?

En kijk De Jong dacht de fout in het stuk nog een keer tegen te komen, in de zin: 'Ik heb regelmatig meegemaakt dat ouders beginnen te schelden en te dreigen als het advies ze niet aanstaat.' Daar had volgens haar hen moeten staan. Niet dus. In plaats van ze had hier wel hun gekund. De Jong besluit haar mail met de verzuchting: 'Niet elke moderne verandering is dus een verbetering!' Dat mag zo zijn, deze verandering, die overigens allerminst modern is, is dat duidelijk wel.



Man, man, wat lastig Zeker, maar er bestaat een hulplijn. Het onvolprezen genootschap Onze Taal heeft op zijn site een handige en omvangrijke lijst: onzetaal.nl/taaladvies/hun-hen.