Enorme landkaart van het Suriname uit de nadagen van de slavernij: ‘Hier zie je dat kaarten door overheersers werden getekend’

Manuscriptkaart van Suriname uit 1830, getekend door Helmuth Hendrik Hiemcke. Beeld Michiel Elsevier Stokmans / Universitaire Bibliotheken Leiden

Op zekere dag in 1830 zette in Paramaribo een nijvere, 22-jarige landmeter de pen op een enorm vel papier, en tekende daar een fort, omringd door bomen en een moeras. Niet groter dan een paar centimeter, maar de twintiger tekende het tafereel met uiterste precisie, tot in de kleinste details. ‘Het beroep van kunstenaar en landmeter lag dicht bij elkaar’, vertelt conservator Martijn Storms van de Universiteitsbibliotheek Leiden. ‘Je moest echt wel kunnen tekenen om zo’n kaart te maken.’

Het fort vormt een van de fraaie details op de enorme, 2,5 meter brede landkaart van de ‘Colonie Surinaame’, die de Leidse bibliotheek deze week verwierf. Dit was het Suriname uit de nadagen van de slavernijperiode: de talloze kleine rechthoekjes waarmee de kaart is gevuld, waren suiker-, koffie- en katoenplantages, waar tot slaaf gemaakten dwangarbeid deden.

Verderop vallen meer verwijzingen op. ‘Bosch Neger Dorp’, staat ergens links van Paramaribo kortaf. Hier geen sierlijk gedetailleerde gebouwtjes: dit was het niemandsland waar de ontsnapten woonden. ‘Bequaame scheulplaats der Wegloopers’, staat elders, bij een moeras. ‘Ze zeggen dat de geschiedenis altijd door de overwinnaars wordt geschreven’, merkt Storms op. ‘Hier zie je dat kaarten door overheersers werden getekend.’

Helmuth Hendrik Hiemcke behoorde tot die overheersers. Een ‘beëedigde landmeeter’ in overheidsdienst, zo staat bovenaan in trotse krulletters te lezen. En de zoon van Albrecht Hiemcke, eveneens een landmeter van naam.

Albrecht was onder Nederlandse vlag als militair geworven in Duitsland, toen Nederland soldaten nodig had, vertelt twee eeuwen later Bianca Hiemcke Schriek, achter-achter-achterkleinkind, in haar woonkamer in Amsterdam. ‘Eenmaal in Suriname is hij met de eerste vrijgemaakte slavin getrouwd, zo wil de overlevering.’

Zou dat soms zijn waarom de jonge Hiemcke junior zich zo uitsloofde – omdat hij een zwarte moeder had, en wilde ontsnappen aan de rassenvooroordelen? Storms wijst op een detail: een afstandenwijzer, getekend alsof er een kladbriefje op de kaart is geprikt, fotorealistisch bijna. ‘Je ziet dat hij zijn tekenkwaliteiten wilde tonen’, zegt Storms. ‘Hij wilde zich echt bewijzen.’

Maar er is nog een aanwijzing: de afmeting van de kaart. Want hoewel er wel enkele kleinere kaarten van Hiemcke junior bekend zijn, steekt deze knoeperd er bovenuit, letterlijk en figuurlijk. ‘Dit is niet een kaart die je meeneemt voor onderweg’, zegt Storms. ‘Ik kan me voorstellen dat hij bij het koloniale bestuur aan de muur hing, als statussymbool. Dat zou verklaren waarom er zoveel zorg in de details is gaan zitten. Hier, kijk eens naar die kalligrafie, wat een werk moet dat zijn geweest.’

Hiemcke junior stierf jong, in 1858, toen hij net 50 was. Op zijn overgebleven bezittingenlijst: een stel onafgemaakte kaarten, ‘eenige oude boeken van geen bijzondere waarde’, en een landmeterskompas plus landmeetinstrumenten. ‘Ik neem aan dat hij de plekken op de kaart ook zelf bezocht, al dan niet met een assistent die de meetkettingen en andere apparatuur sjouwde’, vertelt Storms.

Bianca Hiemcke Schriek veerde op toen ze hoorde van de herontdekking van de kaart. Hoewel ze zelf is geboren en getogen in Nederland en toevallig wit is – haar voornaam Bianca verwijst ernaar, in een overwegend gekleurde familie – voelt ze zich tot in haar kern verbonden met haar rijke Surinaamse familiegeschiedenis. Een eigenschap die ze gemeen heeft met veel mensen met wortels die teruggaan tot de beladen koloniale periode, vertelt ze.

Bianca heeft intussen dan ook een afspraak met Storms, om de kaart met eigen ogen te bewonderen. ‘Ik denk dat het me zal raken’, zegt ze. ‘Jij ziet een kaart. Maar ik kijk naar mijn familie, en naar mijn verleden. Dichterbij kan het niet komen.’