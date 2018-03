Enorme kolonie van ruim 1,2 miljoen pinguïns ontdekt op de Zuidpool

Ook van de tweede pinguïnsoort op het Antarctisch continent, de keizerspinguïn, vinden wetenschappers nog steeds nieuwe kolonies. Die zoektocht is bij deze soort nóg moeilijker dan bij de adeliepinguïns, weet Loonen. 'De keizerspinguïn, bekend van de film March of the Pinguins, is weliswaar een stuk groter, maar verschuilt zich tijdens het broeden in de donkere poolnacht. Wetenschappers schatten hun aantallen vaak puur op basis van de gevonden roze poep, zonder de dieren zelf te hebben gezien.'



Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat er 1,5 miljoen adeliepinguïns zijn ontdekt. Dit klopt niet, want van 300 duizend pinguïns was al bekend dat ze in het gebied leefden. Er zijn dus 1,2 miljoen pinguïns ontdekt.